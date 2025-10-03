"Još jedan iskaz ruskog zla": Najveći ruski napad na ukrajinski Naftogaz

Rusija je izvela velike zračne napade na neke od glavnih ukrajinskih postrojenja za proizvodnju plina, prouzročivši u nekim slučajevima kritičnu štetu dok se Ukrajina priprema za zimu.
Rusija lansirala 35 projektila i 60 dronova
Rusija je tijekom noći lansirala 35 projektila i 60 dronova na infrastrukturu državne kompanije Naftogaz u Harkivskoj i Poltavskoj oblasti, rekao je glavni direktor kompanije Sergij Koretskij, dodajući da je riječ o do sada najvećem napadu na Naftogaz.
Naftogaz says last night’s Russian aerial assault “was the largest attack on Ukraine’s gas production infrastructure since the start of the full-scale invasion.”— Christopher Miller (@ChristopherJM) October 3, 2025
“Facilities in Kharkiv and Poltava regions were hit with 35 missiles, many of them ballistic, along with 60 drones.… pic.twitter.com/hKD67zOtrq
"Kao posljedica tog napada, oštećen je značajan dio naše infrastrukture. Neka šteta je kritična", dodao je u objavi na Facebooku.
"Nije postojala vojna svrha niti opravdanje. To je bio još jedan iskaz ruskog zla, usmjeren jedino na ometanje sezone grijanja i uskraćivanje Ukrajincima mogućnosti da ove zime griju svoje domove", rekao je.
Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da su njegove snage tijekom noći izvele napade na ukrajinsku plinsku i energetsku infrastrukturu, dodajući da je napalo i vojno-industrijske ciljeve.
Ukrajinske snage također su zadnjih mjeseci pojačale napade na ruske rafinerije duboko u ruskom teritoriju, izazvavši nestašice goriva u nekim regijama.
