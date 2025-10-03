Oglas

35 projektila, 60 dronova

"Još jedan iskaz ruskog zla": Najveći ruski napad na ukrajinski Naftogaz

Hina
03. lis. 2025. 15:35
ukrajinska vojska
Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Rusija je izvela velike zračne napade na neke od glavnih ukrajinskih postrojenja za proizvodnju plina, prouzročivši u nekim slučajevima kritičnu štetu dok se Ukrajina priprema za zimu.

Rusija lansirala 35 projektila i 60 dronova

Rusija je tijekom noći lansirala 35 projektila i 60 dronova na infrastrukturu državne kompanije Naftogaz u Harkivskoj i Poltavskoj oblasti, rekao je glavni direktor kompanije Sergij Koretskij, dodajući da je riječ o do sada najvećem napadu na Naftogaz.

"Kao posljedica tog napada, oštećen je značajan dio naše infrastrukture. Neka šteta je kritična", dodao je u objavi na Facebooku.

"Nije postojala vojna svrha niti opravdanje. To je bio još jedan iskaz ruskog zla, usmjeren jedino na ometanje sezone grijanja i uskraćivanje Ukrajincima mogućnosti da ove zime griju svoje domove", rekao je.

Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da su njegove snage tijekom noći izvele napade na ukrajinsku plinsku i energetsku infrastrukturu, dodajući da je napalo i vojno-industrijske ciljeve.

Ukrajinske snage također su zadnjih mjeseci pojačale napade na ruske rafinerije duboko u ruskom teritoriju, izazvavši nestašice goriva u nekim regijama.

Teme
energetska infrastruktura rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

