sjeverna koreja

Kim Jong Un obišao hotele sa svojom kćeri i hvalio gospodarski napredak

author
Hina
|
23. pro. 2025. 08:46
reuters
KCNA via REUTERS

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un prisustvovao je ceremoniji otvaranja hotela u turističkoj zoni u pratnji svoje kćeri Ju Ae i hvalio gospodarski napredak u zemlji uoči ključnog stranačkog kongresa koji će se održati početkom 2026.

Pet hotela otvoreno je u subotu i nedjelju u sjevernokorejskoj turističkoj zoni Samjiyon, u sjeveroistočnom dijelu Korejskog poluotoka blizu granice s Kinom, objavila je u utorak državna agencija KCNA.

Kim je u subotu obišao luksuzne hotele s Ju Ae, prema fotografijama koje su objavili državni mediji.

Ju Ae smatra se favoritkinjom za nasljednicu svog oca na čelu Sjeverne Koreje prema nekim analitičarima. 

Kim je rekao da su hoteli "jasan dokaz rastućeg statusa naših ljudi i razvojnog potencijala naše zemlje", prenosi KCNA.

Sjevernokorejski vođa prisustvovao je na više ceremonija otvaranja pogona u proteklom mjesecu. Samo prošli tjedan je bio na otvorenju triju regionalnih tvornica.

Sjeverna Koreja trebala bi početkom 2026. održati svoj prvi stranački kongres u pet godina, na kojem se očekuje predstavljanje novog razvojnog plana za sljedećih pet godina. Državni mediji poput Rodong Sinmuna pozivaju na sveobuhvatne javne napore za dovršetak velikih projekata prije okupljanja.

Kim Jong Un Kim Ju Ae

