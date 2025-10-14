Oglas

kineska protumjera

Kina počinje naplaćivati ​​lučke pristojbe za američke brodove

author
Hina
14. lis. 2025. 07:00
reuters
REUTERS/Florence Lo

Kina je u utorak službeno počela naplaćivati ​​posebne lučke pristojbe od brodova u vlasništvu, pod upravom SAD-a, izgrađenih ili pod zastavom SAD-a, ali je najavila da će brodovi izgrađeni u Kini biti izuzeti od toga, prenijela je državna televizija CCTV.

Detalji pojašnjavaju specifične odredbe o izuzećima, uključujući brodove koje je izgradila Kina, prazne brodove koji ulaze u kineska brodogradilišta samo radi popravka i druge brodove koji se smatraju izuzetima od plaćanja.

Kinesko ministarstvo prometa prošlog je tjedna objavilo da će uvesti nove lučke pristojbe kao protumjeru američkim lučkim pristojbama za brodove povezane s Kinom, počevši od istog dana. 

Teme
amerika kina

