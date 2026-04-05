Kina pogubila francuskog državljanina zbog trgovine drogom

Kina je u nedjelju potvrdila pogubljenje francuskog državljanina osuđenog na smrt 2010. godine zbog trgovine drogom, rekavši da ne diskriminira optuženike na temelju državljanstva, dan nakon što je Pariz kritizirao sudski postupak u tom slučaju.

Kinesko veleposlanstvo u Francuskoj iznijelo je te primjedbe u kratkoj izjavi o pogubljenju 62-godišnjeg Chan Thao Phoumyja nakon 20 godina provedenih u zatvoru.

U subotu je francusko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo da "posebno žali" što Chanovoj obrani nije bilo dopušteno prisustvovati završnom ročištu suda, što je kršenje njegovih prava.

Kina, jedna od najstrožih svjetskih provoditeljica zakona protiv trgovine drogom, povremeno pogubljuje strane državljane osuđene za krijumčarenje velikih količina droge preko svojih granica, ali ne objavljuje statistiku o pogubljenjima.

Chan, rođen u južnom gradu Guangzhouu, a kasnije naturalizirani francuski državljanin, bio je jedan od 89 osumnjičenika uhićenih 2005. zbog trgovine drogom prije nego što je 2007. osuđen na doživotni zatvor.

Sud u njegovom rodnom gradu izrekao mu je smrtnu kaznu 2010. zbog uloge u operaciji trgovine drogom vrijednoj 100 milijuna juana (15 milijuna dolara) u kojoj su se proizvodile, prevozile i prodavale velike količine kristalnog metamfetamina u Kini.

Prag za smrtnu kaznu u Kini je 50 već grama heroina ili metamfetamina, ali obično do pogubljenja dovodi trgovina mnogo većim količinama.