ZVONIMIR STOPIĆ
Profesor iz Pekinga za N1 otkrio što Kina planira napraviti u idućih pet godina
Profesor povijesti na Sveučilištu Capital Normal (CNU) u Pekingu Zvonimir Stopić u Novom danu s Hrvojem Krešićem, objasnio je što donosi novi petogodišnji plan razvoja Kine.
"Kad čitamo takve planove ili takve izvještaje iz Kine, gledamo ih izvana prema unutra, ali treba naglasiti da se takvi izvještaji i zaključci donose s primarnim fokusom na unutarnji razvoj zemlje. Svakako da to ima veze i s vanjskopolitičkom situacijom, posebno SAD-om. Međutim, to nije reakcija onoga što se događa sada nego na ono što se događa posljednjih deset godina", kazao je Stopić pa nastavio:
"Četiri dana je trajao četvrti plenum 20. saziva CK NR Kine, ali još nije donesen petogodišnji plan. On će se objaviti otprilike u ožujku iduće godine. Ovo su bile smjernice za konačno uobličenje tog plana."
Dakle, riječ je o nacrtu koji će izrasti u nešto konkretno. A Stopić je objasnio kako se takav nacrt uopće donosi.
"Posljednju godinu prethodnog petogodišnjeg plana se radi novi. Dakle, radi se o kontinuitetu i obraća pozornost na ono pozitivno iz prethodnog plana. On prolazi kroz sve procese, kako partijske, tako i kroz sve državne institucije. Zatim se određuju smjernice, na kojima se inzistira kako bi bio nastavljen kontinuitet. To se uvijek vodi s mišlju Xija Jinpinga i teoretskim okvirima koje su postavili kineski lideri prije njega. A glavne su stavke tehnologija, boljitak kineskih građana, sigurnost, a zanimljivo je da se inzistiralo na poticanje unutrašnje potrošnje i investicija. Međunarodni odnosi se praktički uopće ne spominju. Želja je da Kina bude što samodostatnija i samoodrživija", pojasnio je Stopić.
Naglasio je da će se nastaviti rast ulaganja u vojsku i unutrašnju sigurnost.
"Ali, nema spominjanja svjetskih kriza. No, iznimka je Tajvan, koji se uvijek spominje. Samo, kao dio koji obuhvaća taj plan. Riječ je o pozitivnim smjernicama, kako bi se on združio s "maticom zemljom", kako kineski lideri kažu."
Naglasak na energetici
Izazov je energetika pa se tome daje veća važnost nego u prethodnim planovima.
"Na tom će se puno raditi kroz izgradnji mnoštva novih energetskih sektora. U planu je nova velika brana, deset puta veća od trenutno najveće na svijetu, također kineske. Gradit će nove nuklearne elektrane i radit će puno da se energija dobiva iz obnovljivih izvora. A to je bitno za razvoj kineske ekonomije jer bez energije nije moguće izvesti razvoj kako se planira."
Međunarodna situacija se spominje samo u kontekstu suradnje.
"Pročitao sam dvaput dokument i pronašao da se spominje samo odnos vezan uz tržišta, unutrašnjeg s vanjskim, ali na pozitivan način. Spominje se samo jedna politika eksplicitno, a to je taj Pojas i put, koji ostaje važan. Pitanje je znači li da će to stvarno biti prioritet u smislu odnosa Kine sa SAD-om i EU-om. To znači da Kina pokušava biti spremna na situaciju koja se događa i mogla bi se događati u budućnosti. Dakle, međunarodni odnosi su jako važni za Kinu, iako se to ne navodi eksplicitno."
Što se tiče prvog čovjeka Kine, Xija Jinpinga, koja je njegova perspektiva i hoće li ostati dulje na čelu zemlje od onoga što se očekivalo, upitao je naš voditelj Krešić.
"Na to pitanje nema odgovora, iako je zanimljivo. Tijekom ljeta bilo je dosta govora da bi do kraja godine moglo doći do određenih smjena, odnosno do redistribucije moći na čelu Komunističke partije. Moguće da će Xi odustati od jedne funkcije koju nosi, a riječ je o njih tri. Tim glasinama je uz dlaku išlo i to što je nestao iz medija tijekom lipnja i srpnja pa je izgledalo kao da se stvarno nešto događa. Ispalo je da ništa od toga, dogodilo se suprotno. Smijenjeno je devet ljudi, između ostalog bivši zamjenik Centralne vojne komisije i čini se kao da je Xi ponovno isplivao kao glavna ličnost. Do velikih promjena nije došlo, a nema ni spomena o tome."
Sve se intenzivnije spominje mogućnost susreta Xija i Donalda Trumpa već idućeg tjedna.
"Taj se sastanak dogovara već neko vrijeme i nekako stoji priča da će se vrlo brzo sresti. Kina će tu vjerojatno nastupati iz jedne perspektive gdje želi nastupiti iz pozicije sile. Djelomično ove smjernice, ali i događaji između SAD-a i Kine posljednjih mjeseci, pokazuju da Kina ne želi odustati od politike prema Rusiji ili Europi. A tu su i carine, koje su naljutile Trumpa. O tome će se sigurno podosta razgovarati kako bi se eventualno riješiti. Također, kako je ovo s Gazom donekle gotovo, Ukrajina dolazi u prvi plan pa bi se trebalo, makar neizravno, razgovarati o tome kako privesti taj rat kraju. Raspad odnosa SAD-a i Rusije promijenio je sve pa će sad trebati raditi ponovno na međunarodnim odnosima i da se napokon nađe jedna točke od koje svi mogu krenuti dalje. Dosad se sve raspadalo i možda bi susret Trumpa i Xija mogao biti ta točka", zaključio je Zvonimir Stopić.
