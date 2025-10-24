Profesor iz Pekinga za N1 otkrio što Kina planira napraviti u idućih pet godina

"Taj se sastanak dogovara već neko vrijeme i nekako stoji priča da će se vrlo brzo sresti. Kina će tu vjerojatno nastupati iz jedne perspektive gdje želi nastupiti iz pozicije sile. Djelomično ove smjernice, ali i događaji između SAD-a i Kine posljednjih mjeseci, pokazuju da Kina ne želi odustati od politike prema Rusiji ili Europi. A tu su i carine, koje su naljutile Trumpa. O tome će se sigurno podosta razgovarati kako bi se eventualno riješiti. Također, kako je ovo s Gazom donekle gotovo, Ukrajina dolazi u prvi plan pa bi se trebalo, makar neizravno, razgovarati o tome kako privesti taj rat kraju. Raspad odnosa SAD-a i Rusije promijenio je sve pa će sad trebati raditi ponovno na međunarodnim odnosima i da se napokon nađe jedna točke od koje svi mogu krenuti dalje. Dosad se sve raspadalo i možda bi susret Trumpa i Xija mogao biti ta točka", zaključio je Zvonimir Stopić.