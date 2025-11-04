Oglas

australski ministar obrane

Upozorenje: "Kina provodi najveće vojno gomilanje u svijetu danas"

Hina
04. stu. 2025. 07:15
kineska vojska
Rad australskih obrambenih snaga na zaštiti pomorskih trgovačkih ruta, uključujući i one kroz Južno kinesko more, postaje sve rizičniji jer Kina provodi "najveće vojno gomilanje u svijetu danas", izjavio je u utorak australski ministar obrane Richard Marles.

Otvoreni morski putovi, među kojima su i rute kroz Južno i Istočno kinesko more, u središtu su australskog nacionalnog interesa, rekao je Marles na indo-pacifičkoj konferenciji mornarice u Sydneyu.

"Činjenica da se ovo događa bez strateške potvrde znači da se Australija i mnoge druge zemlje pozivaju na odgovornost", dodao je.

Australija povećava vojne izdatke radi izgradnje "sposobnije, smrtonosnije mornarice dugog dometa", što uključuje nabavu japanskih fregata, razvoj podmorničkih dronova s američkom tvrtkom Anduril i širenje brodogradilišta okrenutih prema Indijskom oceanu.

Prošlog mjeseca, Canberra je izrazila zabrinutost Pekingu nakon što je kineski borbeni zrakoplov ispalio baklje u blizini australskog patrolnog zrakoplova u Južnom kineskom moru, u još jednom u nizu incidenata koje Australija smatra "nesigurnim i neprofesionalnim".

Na konferenciji u Sydneyu sudjeluju zapovjednici mornarica i obalnih straža iz SAD-a, Japana, Filipina, Singapura i pacifičkih otoka, dok se Australija priprema za izgradnju flote podmornica na nuklearni pogon u okviru partnerstva AUKUS sa SAD-om i Velikom Britanijom.

Ispred konferencijskog centra u Darling Harbouru okupilo se oko stotinu prosvjednika, među njima i propalestinskih skupina. Policija Novog Južnog Walesa izvijestila je o sedam uhićenja nakon sukoba s prosvjednicima.

Nekoliko izraelskih tvrtki izlaže na obrambenoj konferenciji.

Teme
AUKUS Australija i Kina Indo-Pacifik Pomorska sigurnost australija kina

