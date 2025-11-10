Oglas

Kraj blokade?

Kompromis u američkom Senatu: "Naša duga nacionalna noćna mora konačno završava"

author
Hina
|
10. stu. 2025. 18:31
US Senat
Tom Brenner / Getty Images via AFP

Najdulja blokada vlade u povijesti Sjedinjenih Država mogla bi završiti ovog tjedna nakon što je postignut kompromis u Senatu u kasnim satima u nedjelju, iako se ne zna kad bi Kongres mogao dati konačno odobrenje.

Dogovorom bi se trebalo obnoviti financiranje saveznih agencija koje je isteklo 1. listopada, što će donijeti olakšanje obiteljima s niskim primanjima kojima su ukinute subvencije za hranu, stotinama tisuća saveznih radnika koji nisu plaćeni više od mjesec dana i putnicima koji su se suočili s tisućama otkazanih letova.

Republikanci predsjednika Donalda Trumpa imaju većinu u oba doma Kongresa, ali demokrati su se pozivali na pravila koja zahtijevaju da se 60 od 100 senatora složi oko većine zakona, u naporima da se produlje subvencije za zdravstveno osiguranje za 24 milijuna Amerikanaca koje istječu krajem godine. Prema kompromisu u Senatu o toj mjeri bi se trebalo glasati u prosincu.

Tjedan dana nakon što su demokrati pobijedili na važnim izborima u New Jerseyju i Virginiji, i izabrali demokratskog socijalista za gradonačelnika New Yorka, glasovi osmero umjerenih demokrata za postizanje dogovora razljutili su mnoge u toj stranci koji su istaknuli da nema jamstva da će to proći u Senatu ili Zastupničkom domu.

Nedjeljni dogovor postignut je posredovanjem demokratskih senatorica Maggie Hassan i Jeanne Shaheen, obje iz New Hampshirea, te neovisnog senatora Angusa Kinga iz Mainea, rekao je izvor upućen u razgovore.

"Više od mjesec dana jasno sam davala do znanja da su mi prioriteti ponovni rad vlade i produljenje poreznih olakšica. Ovo je naš najbolji put prema ostvarenju oba ova cilja", objavila je Shaheen na X-u u nedjelju.

Više koraka prethodi tome da ovaj dogovor postane zakon.

Senat prvo mora postići dvostranački dogovor kako bi se pomaknulo prema konačnom glasanju. U protivnom bi veći dio ovog tjedna mogao otpasti na proceduralne radnje prije glasanja o konačnom usvajanju, što bi moglo produžiti blokadu vlade do idućeg vikenda.

Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca također mora podržati prijedlog zakona, a potom ga Trump treba potpisati da bi stupio na snagu. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson rekao je u ponedjeljak da mu je želja da se o sporazumu što prije glasa.

"Izgleda da naša duga nacionalna noćna mora konačno završava", rekao je Johnson novinarima.

Teme
SAD američka vlada američki senat blokada vlade sad mike johnson

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
