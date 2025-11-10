Kompromis u američkom Senatu: "Naša duga nacionalna noćna mora konačno završava"

Najdulja blokada vlade u povijesti Sjedinjenih Država mogla bi završiti ovog tjedna nakon što je postignut kompromis u Senatu u kasnim satima u nedjelju, iako se ne zna kad bi Kongres mogao dati konačno odobrenje.
Dogovorom bi se trebalo obnoviti financiranje saveznih agencija koje je isteklo 1. listopada, što će donijeti olakšanje obiteljima s niskim primanjima kojima su ukinute subvencije za hranu, stotinama tisuća saveznih radnika koji nisu plaćeni više od mjesec dana i putnicima koji su se suočili s tisućama otkazanih letova.
Republikanci predsjednika Donalda Trumpa imaju većinu u oba doma Kongresa, ali demokrati su se pozivali na pravila koja zahtijevaju da se 60 od 100 senatora složi oko većine zakona, u naporima da se produlje subvencije za zdravstveno osiguranje za 24 milijuna Amerikanaca koje istječu krajem godine. Prema kompromisu u Senatu o toj mjeri bi se trebalo glasati u prosincu.
Tjedan dana nakon što su demokrati pobijedili na važnim izborima u New Jerseyju i Virginiji, i izabrali demokratskog socijalista za gradonačelnika New Yorka, glasovi osmero umjerenih demokrata za postizanje dogovora razljutili su mnoge u toj stranci koji su istaknuli da nema jamstva da će to proći u Senatu ili Zastupničkom domu.
Nedjeljni dogovor postignut je posredovanjem demokratskih senatorica Maggie Hassan i Jeanne Shaheen, obje iz New Hampshirea, te neovisnog senatora Angusa Kinga iz Mainea, rekao je izvor upućen u razgovore.
"Više od mjesec dana jasno sam davala do znanja da su mi prioriteti ponovni rad vlade i produljenje poreznih olakšica. Ovo je naš najbolji put prema ostvarenju oba ova cilja", objavila je Shaheen na X-u u nedjelju.
Više koraka prethodi tome da ovaj dogovor postane zakon.
Senat prvo mora postići dvostranački dogovor kako bi se pomaknulo prema konačnom glasanju. U protivnom bi veći dio ovog tjedna mogao otpasti na proceduralne radnje prije glasanja o konačnom usvajanju, što bi moglo produžiti blokadu vlade do idućeg vikenda.
Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca također mora podržati prijedlog zakona, a potom ga Trump treba potpisati da bi stupio na snagu. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson rekao je u ponedjeljak da mu je želja da se o sporazumu što prije glasa.
"Izgleda da naša duga nacionalna noćna mora konačno završava", rekao je Johnson novinarima.
