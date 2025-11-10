Kompromis u američkom Senatu: "Naša duga nacionalna noćna mora konačno završava"

Republikanci predsjednika Donalda Trumpa imaju većinu u oba doma Kongresa, ali demokrati su se pozivali na pravila koja zahtijevaju da se 60 od 100 senatora složi oko većine zakona, u naporima da se produlje subvencije za zdravstveno osiguranje za 24 milijuna Amerikanaca koje istječu krajem godine. Prema kompromisu u Senatu o toj mjeri bi se trebalo glasati u prosincu.