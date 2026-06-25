Korisnici Temua ljuti zbog nove naknade od tri eura: "Više nema nikakvog smisla"

Situaciju dodatno kompliciraju i specifična pravila pojedinih država članica. "Volio bih da su samo tri eura... Njemačka na to želi nabiti i 27 eura 'naknade za rukovanje'", napisao je jedan komentator, dok drugi iz Irske navodi kako bi ih za četiri različita jeftina artikla ukupne vrijednosti 10 eura, porez i naknade na kraju koštali dodatnih 19 eura. Iako se poziv na otvaranje EU skladišta čini kao logično rješenje, korisnici ističu da su proizvodi dostupni iz lokalnih skladišta već sada znatno skuplji. Čini se da je cilj EU-a da zaštiti domaće tržište i spriječi utaju poreza urodio plodom, ali je istovremeno zadao udarac poslovnom modelu koji se temelji na prodaji iznimno jeftinih proizvoda i, sudeći po reakcijama, trajno promijenio navike mnogih europskih online kupaca.