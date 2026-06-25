carine za pošiljke
Korisnici Temua ljuti zbog nove naknade od tri eura: "Više nema nikakvog smisla"
Iako se poziv na otvaranje EU skladišta čini kao logično rješenje, korisnici ističu da su proizvodi dostupni iz lokalnih skladišta već sada znatno skuplji
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"Volim Temu, ali... neću više kupovati ondje zbog dodatne naknade od tri eura na svaki artikl", napisao je korisnik Reddita na subredditu r/TemuThings, pokrenuvši žustru raspravu o budućnosti kupovine s popularnih kineskih platformi.
Autor objave objasnio je kako je većina njegovih narudžbi bila u cjenovnom rangu od jednog do pet eura, zbog čega dodatni trošak svaku kupnju čini besmislenom. Iako je svjestan da krivnja nije na Temuu, već na novim pravilima Europske unije, uputio je apel platformi: "Molim vas, otvorite skladišta u EU što prije kako bismo opet mogli kupovati sve te kul jeftine stvari".
Frustracija korisnika izravna je posljedica velike reforme carinskih pravila EU-a koja stupa na snagu 1. srpnja. Glavna promjena je ukidanje oslobođenja od carine za pošiljke male vrijednosti do 150 eura. To znači da će se carina naplaćivati na svu komercijalnu robu uvezenu u EU, bez obzira na cijenu. Kako bi se pojednostavio proces za ogroman broj paketa male vrijednosti, EU uvodi privremenu paušalnu carinsku pristojbu od tri eura, piše Večernji.hr.
Međutim, ključna stvar koja je zbunila mnoge jest da se naknada ne odnosi nužno na svaki pojedinačni proizvod, već na svaku carinsku kategoriju unutar pošiljke. Primjerice, tri iste majice u paketu trebale bi imati jednu naknadu od tri eura, ali majica, hlače i par čarapa mogli bi se smatrati trima različitim kategorijama, što bi rezultiralo naknadom od devet eura.
Rasprava na Redditu otkrila je kaos i nejasnoće koje vladaju među kupcima. Dok jedni smatraju da se kupovina i dalje isplati za skuplje stvari ("Kupio sam dva artikla, čak i s +3 eura cijena je 14 eura. Lokalno bi bilo 30-40 eura"), drugi su šokirani načinom na koji je Temu primijenio promjene. Mnogi tvrde da je platforma jednostavno podigla cijenu svakog pojedinog artikla, često i za više od tri eura.
"Provjerila sam cijene. Dječji kupaći kostim koji sam prošle godine platila oko dva eura sada košta 7,60 eura", požalila se jedna korisnica.
Situaciju dodatno kompliciraju i specifična pravila pojedinih država članica. "Volio bih da su samo tri eura... Njemačka na to želi nabiti i 27 eura 'naknade za rukovanje'", napisao je jedan komentator, dok drugi iz Irske navodi kako bi ih za četiri različita jeftina artikla ukupne vrijednosti 10 eura, porez i naknade na kraju koštali dodatnih 19 eura. Iako se poziv na otvaranje EU skladišta čini kao logično rješenje, korisnici ističu da su proizvodi dostupni iz lokalnih skladišta već sada znatno skuplji. Čini se da je cilj EU-a da zaštiti domaće tržište i spriječi utaju poreza urodio plodom, ali je istovremeno zadao udarac poslovnom modelu koji se temelji na prodaji iznimno jeftinih proizvoda i, sudeći po reakcijama, trajno promijenio navike mnogih europskih online kupaca.
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