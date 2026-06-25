Kovač: Rusija će i nakon Putina imati "novog Putina", samo jedna stvar može to promijeniti

Putin je proizvod, figura koja je pronađena kao stabilizator nakon godina nestabilnosti u postsovjetskoj Rusiji. Poslije njega Rusija će ponovno imati osobu koja će nastaviti njegovu politiku. Jedino što se može dogoditi jest da Rusiju pogodi težak slom, da utjecaj Zapada bude nešto snažniji te da pomogne da na vlast dođe osoba koja će voditi prozapadnu politiku", zaključio je Kovač.