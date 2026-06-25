bivši šef diplomacije
Kovač: Rusija će i nakon Putina imati "novog Putina", samo jedna stvar može to promijeniti
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost N1 Studija uživo kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao aktualnu geopolitičku situaciju, mogućnost okončanja rata u Ukrajini te američku ulogu u sukobu na Bliskom istoku.
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"Kako sada stvari stoje, Donald Trump je ušao u rat koji izvorno nije htio. Shvatio je da će iz ovog sukoba teško izaći kao snažan pobjednik. Šansa je postojala za Amerikance, međutim to bi iziskivalo puno više žrtava", kaže Kovač i nastavlja:
"Nespremnost Amerike spriječila je Trumpa da žrtvuje američke vojnike za jednu kopnenu ofenzivu koja bi omogućila da se, primjerice, osvoji taj jedan otok.
Ta spremnost koja postoji u Izraelu za žrtvovanje u Americi ne postoji jer se ne radi o opstanku američkog teritorija i to je Trumpa spriječilo da bude uspješniji", objasnio je Kovač.
Osvrnuo se i na odnos Trumpa i američke vojske prema europskim saveznicima.
"Kod Trumpa i njegovih, odnosno kod jednog dijela republikanaca, sada prevladavaju snage MAGA pokreta koje žele izvlačenje SAD-a, a koje se možda intimno i vesele ovakvom ishodu. To se odnosi i na Europu: ostajemo prisutni, ali to je vaš posao, situaciju u Ukrajini vi morate rješavati.
I dalje smatram da Trump želi još veće povlačenje Amerike iz tog sukoba", govori Kovač.
Odgovorio je i na pitanje je li Trump potpuno odustao od ideje posredovanja u rješavanju sukoba u Ukrajini.
"Vjerujem da on još uvijek želi pomoći da se dođe do mirovnog sporazuma, ali prvo mora riješiti sukob s Irancima. Treba pokazati i ovoj skeptičnoj američkoj javnosti da može nametnuti Irancima kontrolu nad nuklearnim postrojenjima", odgovara Kovač.
Za kraj je odgovorio i na pitanje je li kraj rata u Ukrajini doista vezan uz zdravstveno stanje Vladimira Putina.
"Kao što u Izraelu promjena vlasti neće promijeniti izraelsku vanjsku politiku, tako neće promijeniti ni rusku vanjsku politiku.
Putin je proizvod, figura koja je pronađena kao stabilizator nakon godina nestabilnosti u postsovjetskoj Rusiji. Poslije njega Rusija će ponovno imati osobu koja će nastaviti njegovu politiku. Jedino što se može dogoditi jest da Rusiju pogodi težak slom, da utjecaj Zapada bude nešto snažniji te da pomogne da na vlast dođe osoba koja će voditi prozapadnu politiku", zaključio je Kovač.
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