Kritika iz Poljske: "Mi smo susjedi i Rusije i Ukrajine, vi u Njemačkoj niste"

"Između Crnog mora, Baltičkog mora i Jadranskog mora živi 120 milijuna ljudi u EU-u; zajedno sa Skandinavijom, taj broj raste na 150 milijuna ljudi koji su pod mnogo izravnijom prijetnjom od ruske agresije nego Njemačka", rekao je Sikorski u komentarima koji će biti objavljeni u nedjeljnom izdanju njemačkih dnevnih novina Frankfurter Allgemeine, koje je unaprijed vidjela agencija dpa.