Radoslaw Sikorski
Kritika iz Poljske: "Mi smo susjedi i Rusije i Ukrajine, vi u Njemačkoj niste"
Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski kritizirao je vodeću ulogu Njemačke, Francuske i Velike Britanije u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini te inzistirao da i Poljska dobije mjesto za pregovaračkim stolom.
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"Između Crnog mora, Baltičkog mora i Jadranskog mora živi 120 milijuna ljudi u EU-u; zajedno sa Skandinavijom, taj broj raste na 150 milijuna ljudi koji su pod mnogo izravnijom prijetnjom od ruske agresije nego Njemačka", rekao je Sikorski u komentarima koji će biti objavljeni u nedjeljnom izdanju njemačkih dnevnih novina Frankfurter Allgemeine, koje je unaprijed vidjela agencija dpa.
"Mi smo susjedi i Rusije i Ukrajine; vi u Njemačkoj niste", naglasio je.
Poljska je na prvoj liniji, rekao je Sikorski, ukazujući na pošiljke oružja Ukrajini koje stalno prolaze zemljom. Poljska snosi s tim povezane rizike i stoga očekuje ulogu u pregovorima, dodao je.
Sikorski je predložio "slijeđenje puta utvrđenog u ugovorima EU-a, primjerice putem predsjednika Europskog vijeća". Alternativno, rekao je listu, potrebno je raditi na "koaliciji voljnih" koja bi zastupala kontinent u pregovorima.
Europska unija čini se podijeljenom po tom pitanju.
Na samitu EU-a koji je završio u petak, predsjedniku Europskog vijeća Antoniu Costi njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron odbili su dati podršku zbog toga što je svom timu naložio da otvori vlastite komunikacijske kanale s Moskvom - odvojeno od inicijative nacionalnih čelnika.
Costa je u petak branio svoje pokušaje otvaranja komunikacijskih kanala s Kremljom. "Ne možemo se oslanjati samo na druge da tumače ruske poruke i moramo biti u stanju izravno prenijeti Rusiji vlastite poruke", rekao je Costa nakon samita EU-a u Bruxellesu.
No on je odbacio sugestije o suparništvu između različitih diplomatskih inicijativa. "Ne vidim nikakvu kontradikciju niti konkurenciju između različitih aktera i formata. Oni se nadopunjuju", rekao je.
Njemački i francuski čelnici, zajedno s Britanijom - koja više nije članica EU-a - žele zadržati vodeću ulogu u mirovnim naporima.
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