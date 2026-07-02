Kriza u Rusiji: Putin pod pritiskom? Prvi put je javno priznao problem nestašice goriva

Na pitanje kako bi eventualna eskalacija s ruske strane mogla izgledati, Galeotti odgovara: „Putin ima različite mogućnosti. Mogao bi mobilizirati stotine tisuća dodatnih rezervista, iako bi to bilo politički izuzetno nepopularno i izazvalo bi ozbiljno nezadovoljstvo. Na raspolaganju ima oko 150.000 regruta koje do sada nije poslao na ratište – i to bi također bilo vrlo nepopularno. A ako razmatramo i druge mogućnosti, postoji i scenarij iz noćne more, koji ipak smatram vrlo malo vjerojatnim – da bi mogao upotrijebiti taktičko nuklearno oružje. On, dakle, ima čitav niz opcija, ali bi mu svaka od njih na kraju nanijela štetu. Zato je ključno pitanje dokle je Putin spreman ići."