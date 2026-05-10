Kruzer pod nadzorom, slijede posebne mjere: Svi putnici smatraju se visokorizičnim kontaktima

Svi putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom hantavirusa preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima, objavila je europska agencija za javno zdravstvo uoči očekivanog sidrenja broda u nedjelju na Tenerifima.
Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.
Kruzer Hondius trebao bi u nedjelju ujutro pristati na Tenerifima. Osam osoba je oboljelo, uključujući tri koje su umrle - nizozemski par i njemački državljanin.
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je ranije da će putnici biti prevezeni u industrijsku luku Granadille te će potom biti prevezeni u zatvorenim vozilima pod nadzorom prije nego što odlete u svoje zemlje.
Na kruzeru HV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom od četvrtka nije bilo sumnjivih slučajeva među 147 putnika na brodu, prema ažuriranim podacima WHO-a, ali razdoblje inkubacije, koje može trajati i do šest tjedana, zahtijeva oprez.
Hantavirus obično šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu. Zdravstvene vlasti rekle su da je rizik od širenja virusa nizak.
