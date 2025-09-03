Oglas

Nastavak pregovora

Lavrov: Ukrajini treba jamčiti neutralan, nesvrstan i nenuklearni status

Hina
03. ruj. 2025. 06:59
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u srijedu da Moskva očekuje nastavak pregovora između Rusije i Ukrajine, ali da se moraju prepoznati "nove teritorijalne realnosti" i formirati novi sustavi sigurnosnih jamstava.

"Da bi mir bio održiv, nove teritorijalne realnosti... moraju se prepoznati i formalizirati u međunarodnopravnom smislu“, rekao je Lavrov u intervjuu za indonezijske novine Kompas.

Neizravno se referirajući na kontinuirano protivljenje Moskve pridruživanju Ukrajine NATO-u, Lavrov je rekao da "Ukrajini treba jamčiti neutralan, nesvrstan i nenuklearni status."

Ukrajina kaže da nije na Rusiji da odlučuje čemu se Kijev može ili ne može pridružiti, dok NATO kaže da Rusija ne može imati pravo veta na članstvo u savezu koji je osnovan 1949. kako bi se suprotstavio prijetnji Sovjetskog Saveza.

Lavrov je rekao da su šefovi ruske i ukrajinske delegacije bili u izravnom kontaktu i da očekuje da će se pregovori nastaviti.

Rat u Ukrajini Rusija Sergej Lavrov

