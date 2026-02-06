Analilia Mejia
Ljevičarka na korak do senzacionalne pobjede na izborima u New Jerseyju
Analilia Mejia nalazi se na pragu velikog političkog iznenađenja i značajne progresivne pobjede na domaćem terenu demokratskog političkog aparata New Jerseyja.
Unatoč tome što su je drugi kandidati i interesne skupine višestruko nadmašili u potrošnji, Analilia Mejia u posebnoj je demokratskoj predizbornoj utrci za 11. kongresni okrug New Jerseyja, u trenutku zaključenja teksta, vodila protiv bivšeg zastupnika Toma Malinowskog s prednošću od 486 glasova, piše Punchbowl News.
To trenutačno iznosi razliku od 0,79 postotnih bodova u iznimno tijesnoj utrci koju Associated Press još nije proglasio završenom, iako je prebrojeno 91 % glasačkih listića.
„Iako se svaki glas još mora prebrojati, nastup Analilije Mejije je povijesni. Analilia je šokirala politički establišment New Jerseyja“, izjavila je Antoinette Miles, direktorica New Jersey Working Families Partyja, u trijumfalnoj izjavi. „Birači su gladni radničkih lidera.“
Osvrćući se na preuranjene prognoze u korist Malinowskog ranije te večeri, Mejia je objavila poznatu fotografiju novoizabranog predsjednika Harryja Trumana koji drži novine s naslovom „Dewey pobjeđuje Trumana“.
Utrka je toliko tijesna da bismo mogli morati čekati prebrojavanje glasova pristiglih poštom. Uspon Mejije ne može se odvojiti od milijuna dolara koje su pro-izraelske skupine potrošile napadajući Malinowskog.
Mnogi se pitaju što je, zaboga, AIPAC (pro-izraelska lobistička platforma American Israel Public Affairs Committee) mislio? Njihova lavina potrošnje izgleda kao da će pomoći dolasku Mejije, kandidatkinje koja je kritična prema Izraelu i koja je izjavila da Izrael čini „genocid“ u Gazi — što je znatno oštriji stav od bilo kakve Malinowskijeve kritike izraelske države.
United Democracy Project, super PAC povezan s AIPAC-om, uložio je više od 2,3 milijuna dolara u posebne predizbore kako bi napao Malinowskog. To je bilo neobično jer je AIPAC podržavao Malinowskog na prethodnim izborima.
Sada je Mejia — progresivka koja je pomagala voditi predsjedničku kampanju senatora Bernieja Sandersa 2020. godine — nadomak pobjede u predizborima. Gotovo svi vodeći progresivci — uključujući Sandersa, zastupnicu Alexandriju Ocasio-Cortez i senatoricu Elizabeth Warren — podržali su Mejiju. Mnogi su s njom vodili kampanju u završnim danima utrke.
Malinowskijev „prijestup“ iz perspektive AIPAC-a? Izražavanje spremnosti da se pomoć Izraelu uvjetuje. Riječ je o stajalištu koje je postalo mnogo češće među demokratima u Zastupničkom domu nakon brutalne izraelske vojne kampanje u Gazi kao odgovora na terorističke napade 7. listopada.
Međutim, Mejia je znatno oštrija prema Izraelu. Ona vjeruje da Izrael čini genocid i obećala je da neće posjetiti Izrael na putovanju koje sponzorira AIPAC. Evo što je Mejia rekla 10. listopada 2023., tri dana nakon Hamasova napada na Izrael:
„Svako vlakno mog bića neopisivo je zgroženo onime što se dalje događa u Gazi. Još jednom vidimo kako ugnjetavanje i dehumanizacija vode u očaj i nezamislivo razaranje.“ Dva tjedna kasnije Mejia je pozvala na prekid vatre.
Treba napomenuti da Mejia nije odnose SAD-a i Izraela učinila središnjom točkom svoje kampanje, već se više fokusirala na pitanja troškova života. Malinowski je u predizbornu utrku ušao kao favorit, budući da je od 2019. do 2023. predstavljao obližnji okrug na istom medijskom tržištu. No, salva negativnih oglasa protiv njega srušila mu je potporu.
Bivša zamjenica guvernera Tahesha Way na putu je da osvoji treće mjesto nakon kasne financijske injekcije pomoći od strane vanjske skupine Demokratskog udruženja zamjenika guvernera te misteriozno financiranog super PAC-a.
UDP je odbio reći kojeg su kandidata preferirali u utrci. No Malinowski nam je rekao da mu je AIPAC dao do znanja da želi pobjedu Way. Mjesto je upražnjeno jer je demokratska guvernerka Mikie Sherrill napustila okrug nakon što je prošlog studenoga pobijedila na izborima za guvernerku. No pro-izraelske skupine imat će novu priliku. Mejia će se u lipnju morati ponovno natjecati u predizborima za puni mandat.
