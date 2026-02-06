Ljevičarka na korak do senzacionalne pobjede na izborima u New Jerseyju

UDP je odbio reći kojeg su kandidata preferirali u utrci. No Malinowski nam je rekao da mu je AIPAC dao do znanja da želi pobjedu Way. Mjesto je upražnjeno jer je demokratska guvernerka Mikie Sherrill napustila okrug nakon što je prošlog studenoga pobijedila na izborima za guvernerku. No pro-izraelske skupine imat će novu priliku. Mejia će se u lipnju morati ponovno natjecati u predizborima za puni mandat.