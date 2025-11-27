Lukašenko o američkom mirovnom planu: "Nadam se da se Trumpov tim neće uvrijediti, ali... "

"Nadam se da se tim Donalda Trumpa neće uvrijediti, ali on je sastavljen na brzinu. Ne želim reći da je potpuno traljavo, ali je sastavljen na brzinu. Treba ga predstaviti tako da sve bude konkretno. Ako se rješavaju teritorijalna pitanja, onda sve mora biti precizirano do metra, kilometra. Koje trupe, gdje su trupe, tko bi trebao biti tamo, tko ne bi trebao biti tamo. Sve mora biti precizirano do posljednjeg detalja. Široko tumačenje omogućit će kasnije vremensko razilaženje… Svatko će tumačiti određene točke na svoj način. Stoga sve mora biti apsolutno konkretno", istaknuo je bjeloruski predsjednik.