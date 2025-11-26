Pomoćnik Kremlja: Razgovarat ćemo s Trumpovim izaslanikom zbog curenja razgovora

ALEXANDER KAZAKOV / AFP

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov je u srijedu rekao da će biti u kontaktu s izaslanikom američkog predsjednika Steveom Witkoffom vezano za njihov telefonski razgovor koji je navodno procurio, što je nazvao neprihvatljivim.

Novinari su pitali Ušakova namjerava li Witkoffa upitati o curenju transkripta razgovora kada Amerikanac idućeg tjedna posjeti Moskvu kako bi se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom.

"O curenju? Razmijenit ćemo mišljenja telefonom", odgovorio je Ušakov.

Bloomberg News je ranije objavio transkript telefonskog razgovora u kojem je 14. listopada Witkoff navodno rekao Ušakovu da bi trebali surađivati na planu za prekid vatre u Ukrajini te da bi ga Putin potom trebao predstaviti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Ušakov je novinarima rekao da je dio transkripta razgovora "lažan", a da ostatak neće komentirati jer je poziv bio povjerljiv.

Da razgovor o ozbiljnom pitanju procuri je "neprihvatljivo", dodao je.

Ušakov je ranije rekao da je poziv vjerojatno procurio kako bi se omeli mirovni pregovor