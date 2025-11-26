Oglas

Jurij Ušakov

Pomoćnik Kremlja: Razgovarat ćemo s Trumpovim izaslanikom zbog curenja razgovora

Hina
26. stu. 2025. 12:27
Juri Ušakov
ALEXANDER KAZAKOV / AFP

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov je u srijedu rekao da će biti u kontaktu s izaslanikom američkog predsjednika Steveom Witkoffom vezano za njihov telefonski razgovor koji je navodno procurio, što je nazvao neprihvatljivim.

Novinari su pitali Ušakova namjerava li Witkoffa upitati o curenju transkripta razgovora kada Amerikanac idućeg tjedna posjeti Moskvu kako bi se sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom.

"O curenju? Razmijenit ćemo mišljenja telefonom", odgovorio je Ušakov.

Bloomberg News je ranije objavio transkript telefonskog razgovora u kojem je 14. listopada Witkoff navodno rekao Ušakovu da bi trebali surađivati na planu za prekid vatre u Ukrajini te da bi ga Putin potom trebao predstaviti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Ušakov je novinarima rekao da je dio transkripta razgovora "lažan", a da ostatak neće komentirati jer je poziv bio povjerljiv.

Da razgovor o ozbiljnom pitanju procuri je "neprihvatljivo", dodao je.

Ušakov je ranije rekao da je poziv vjerojatno procurio kako bi se omeli mirovni pregovor

Jurij Ušakov SAD kremlj mirovni plan za Ukrajinu rusija

