Macron odbio Trumpa. Nećete vjerovati kako mu je spustio

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u utorak da Francuska neće sudjelovati u operacijama deblokade Hormuškog tjesnaca, demantirajući ranije tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Oglas
Trump je na događaju u Bijeloj kući u ponedjeljak rekao da je razgovarao s Macronom i dao mu ocjenu "8 od 10" za stav o uključivanju saveznika u operacije osiguravanja prolaza kroz Hormuški tjesnac, sugerirajući da je Francuska spremna pridružiti se naporima koje podupiru Sjedinjene Američke Države.
"Nismo strana u ovom sukobu i stoga Francuska nikad neće sudjelovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog tjesnaca u trenutnom kontekstu", rekao je Macron na početku sjednice vlade posvećene situaciji na Bliskom istoku, javlja Reuters.
Ne žele s Trumpom
Francuski dužnosnici navode da Pariz nastavlja raditi na formiranju koalicije koja bi osiguravala Hormuški tjesnac nakon stabilizacije sigurnosne situacije, ali bez sudjelovanja Sjedinjenih Američkih Država.
"Uvjereni smo da ćemo, kad se situacija smiri – i taj izraz koristim namjerno široko – odnosno kad glavno bombardiranje prestane, biti spremni, zajedno s drugim državama, preuzeti odgovornost za sustav pratnje", izjavio je Macron, prenosi Reuters.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas