Europa poslala Trumpu jasnu poruku: "Nemoj nas ucjenjivati!"

A u ponedjeljak je Trump novinarima rekao da je uvjeren da će Francuska pomoći SAD-u. "Mislim da će pomoći. Mislim, reći ću vam, razgovarao sam s njim jučer", rekao je američki predsjednik, misleći na svog francuskog kolegu Emmanuela Macrona. Trump je također rekao da "nije zadovoljan" odgovorom Ujedinjenog Kraljevstva i da je "vrlo iznenađen" nakon što je premijer Keir Starmer rekao da se neće dati uvući u "širi rat" oko Irana.