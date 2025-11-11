globalna borba za sigurnost
Macronovo širenje obrane u orbitu: "Svemir više nije mirno mjesto"
Francuska i Europa moraju biti spremne braniti svoje interese i u orbiti, poručit će francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu, dok svemir postaje ključan element u globalnoj borbi za sigurnost.
Laseri, elektromagnetski ometači i drugi patrolni sateliti među su vojnim sredstvima koja Francuska želi ojačati u sklopu svoje "nacionalne svemirske strategije", koju će Macron predstaviti u srijedu, piše Euronews.
Francuski će čelnik govor održati u južnom gradu Toulouseu, gdje se nalazi nacionalna svemirska agencija CNES i vodeće zrakoplovne kompanije, uključujući Airbus. Ondje će također inaugurirati novu zgradu u kojoj 500 vojnih časnika radi na svemirskim operacijama.
„Svemir više nije mirno mjesto“, priopćila je francuska predsjednička palača uoči posjeta. „Svemir je postao mjesto sukoba, sve intenzivnijih sukoba, koji prate porast broja satelita u orbiti, a također je meta izrazito agresivnih izazova naših konkurenata, uključujući Rusiju“, dodaje se u priopćenju.
Agresivna ponašanja i ruska prijetnja
Među takvim agresivnim ponašanjima su i situacije kada se konkurentski sateliti približavaju francuskim kako bi ih špijunirali. Također se sve češće koriste sredstva za ometanje ili zasljepljivanje satelita, kao i oružja postavljena u orbitu ili lansirana sa Zemlje koja mogu uništiti ili oštetiti nacionalne satelitske sustave.
„Najnovije informacije koje se mogu otkriti o prijetnji koju posebno predstavlja Rusija odnose se na raspoređivanje nuklearnog oružja u orbitu u sklopu programa nazvanog Sputnik S“, priopćio je Elizej.
Napadi na satelite mogu paralizirati čitave države
Takva ponašanja mogu imati razorne posljedice za čitav svemirski ekosustav jer mogu dovesti do stvaranja svemirskog otpada koji može onesposobiti civilne i znanstvene satelite.
Francuska razvija nove sposobnosti za suprotstavljanje tim prijetnjama, uključujući različite vrste lasera i elektromagnetskih ometača u različitim frekvencijskim područjima, koji mogu uništiti neprijateljske promatračke satelite, navodi Elizej.
Patrolni i nadzorni sateliti trebali bi postati operativni do 2027. godine. Oni će djelovati poput „malih lovaca“, kako su opisali u predsjedničkoj palači, jer će se moći približiti neprijateljskim svemirskim objektima kako bi ih ometali ili nadzirali.
Strategija za europsku autonomiju – uz veću suradnju
Iako je ukupna strategija usmjerena na očuvanje strateške autonomije — modernizacijom nacionalnih sustava, poticanjem ulaganja i rasta domaćih start-upova te privlačenjem mladih u sektor — Macron će ipak pozvati na jaču europsku suradnju u ovom području.
Njemačka, koja će zajedno s Francuskom iduće godine u travnju suorganizirati globalni summit o svemiru, već je najavila da će do kraja desetljeća uložiti 35 milijardi eura u svemirske projekte.
Ministar obrane Boris Pistorius upozorio je pri najavi paketa krajem rujna da se „sukobi budućnosti više neće voditi samo na Zemlji“.
„Satelitske mreže su Ahilova peta modernih društava. Napadi na njih mogu paralizirati cijele države“, rekao je, dodavši da su u trenutku njegova govora dva njemačka satelita bila praćena ruskim izviđačkim satelitima.
Sredstva će se usmjeriti na izgradnju satelitskih konstelacija, ali i na ofenzivne sposobnosti, rekao je Pistorius.
Europski svemirski štit
Europska komisija je u međuvremenu predstavila Plan obrambene spremnosti kojim želi ponovno naoružati Europu do kraja desetljeća, kada neki obavještajni izvori smatraju da bi Rusija mogla biti spremna napasti još jednu europsku zemlju.
Taj plan predviđa da države članice ulože do 800 milijardi eura u obranu do 2030. godine, pri čemu je Europski svemirski štit (European Space Shield) jedan od četiri prioritetna projekta za financiranje. Štit se opisuje kao ključan za zaštitu i otpornost svemirskih sustava i usluga država članica.
Komisija će sljedeće godine objaviti posebno priopćenje o Europskom svemirskom štitu, rekao je povjerenik za obranu i svemir Andrius Kubilius europskim zastupnicima prošlog tjedna.
Dodatno, Komisija je predložila da se za obranu i svemir u sljedećem proračunu EU-a za razdoblje 2028.–2034. izdvoji 131 milijarda eura, od čega će oko 60–70 milijardi biti namijenjeno obrani, a ostatak svemiru, prema riječima povjerenika Kubiliusa.
