Zašto se ukrajinske snage bore protiv Rusije u afričkoj pustinji?

Na temelju razgovora s ukrajinskim vojnicima i časnicima uključenima u operacije u Maliju i Libiji, CNN prvi put otkriva razmjere tih operacija na drugim kontinentima. Izvor iz ukrajinske vojne obavještajne službe, upoznat s tim operacijama, rekao je za CNN da je nekoliko ukrajinskih stručnjaka bilo stacionirano i u Sudanu te da su vojnici iz Čada, Nigera i Burkine Faso prethodno putovali u Mali kako bi prošli obuku za upravljanje dronovima koju su ondje provodili ukrajinski vojnici.