Mapiranje izraelskih napada i raseljavanja milijun ljudi u Libanonu

Sukobi preko granice između Izraela i Hezbollaha započeli su dan nakon što su Hamas i druge palestinske naoružane skupine napale južni Izrael 7. listopada 2023., nakon čega je Izrael pokrenuo rat u Gazi. Hezbollah, osnovan kao odgovor na izraelsku invaziju Libanona 1982., ispaljivao je rakete prema Izraelu u znak solidarnosti s Palestincima.