IDF-ova invazija
Mapiranje izraelskih napada i raseljavanja milijun ljudi u Libanonu
Gotovo svaka peta osoba u Libanonu prisiljena je napustiti svoj dom dok Izrael pokreće nove ‘kopnene operacije’
Izraelska vojska pokrenula je nove valove zračnih napada diljem južnog Libanona nakon što je u ponedjeljak najavila „ograničene i ciljane kopnene operacije“ protiv položaja Hezbollaha, piše Al Jazeera.
Izrael je pojačao svoje vojne operacije diljem Libanona, otvarajući novu frontu u širem regionalnom sukobu.
Dana 2. ožujka Hezbollah je prvi put u gotovo godinu dana lansirao baraž raketa i dronova prema Izraelu, kao odgovor na atentat na iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu. S druge strane, Izrael je nastavio gotovo svakodnevne napade na Libanon, kršeći primirje iz studenog 2024.
Između 2. i 16. ožujka izraelski napadi ubili su najmanje 886 ljudi – uključujući 67 žena, 111 djece i 38 zdravstvenih radnika – te ranili 2.141 osobu, prema podacima libanonskog Ministarstva javnog zdravstva.
Više od milijun Libanonaca raseljeno je iz svojih domova, a izraelski ministar obrane Israel Katz u ponedjeljak je izjavio da neće dopustiti povratak ljudi na jug zemlje dok se ne zajamči sigurnost Izraelaca.
Koja područja je Izrael napao?
Podaci organizacije Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), neovisnog promatrača, bilježe najmanje 394 izraelska napada na Libanon.
Napadi su uglavnom koncentrirani u južnom Libanonu i južnim predgrađima Bejruta. Zabilježeni su i napadi u dolini Bekaa te u Baalbeku na istoku zemlje.
U glavnom gradu Bejrutu, gdje živi oko polovice od 5,9 milijuna stanovnika Libanona, izraelski napadi ciljali su više područja u Dahiji, skupini četvrti u južnim predgrađima u kojima je nekoć živjelo gotovo milijun ljudi, od kojih je većina sada prisilno raseljena.
Izraelski ratni zrakoplovi gađali su različite dijelove grada, uključujući Haret Hreik, četvrt Bashoura u središtu Bejruta te Ramlet al-Baidu uz obalu, gdje su raseljene obitelji tražile utočište od neprekidnog bombardiranja.
Ljudski gubici izraelskih napada na Libanon
Od 7. listopada 2023. izraelski napadi u Libanonu ubili su najmanje 5.282 osobe, prema najnovijim podacima libanonskog Ministarstva zdravstva i povijesnim podacima ACLED-a.
Sukobi preko granice između Izraela i Hezbollaha započeli su dan nakon što su Hamas i druge palestinske naoružane skupine napale južni Izrael 7. listopada 2023., nakon čega je Izrael pokrenuo rat u Gazi. Hezbollah, osnovan kao odgovor na izraelsku invaziju Libanona 1982., ispaljivao je rakete prema Izraelu u znak solidarnosti s Palestincima.
Jemenska skupina Huti također je napadala brodove u Crvenom moru, ometajući globalnu trgovinu u znak solidarnosti s Palestincima. Huti i Hezbollah dio su iranske „osovine otpora“.
Izraelski rat u Gazi usmrtio je više od 72.000 Palestinaca, a enklava s 2,3 milijuna ljudi pretvorena je u ruševine. Izrael je ubio više od 800 Palestinaca od posljednjeg primirja koje su posredovale Sjedinjene Države u listopadu 2025.
Izrael i Hezbollah potpisali su sporazum o primirju 26. studenog 2024., nakon gotovo dva mjeseca borbi i izraelskog upada u južni Libanon. Međutim, Izrael nije povukao svoje trupe te je nastavio napade kršeći sporazum.
Više od milijun raseljenih
Dana 12. ožujka izraelska vojska proširila je naredbe za prisilnu evakuaciju stanovnika južnog Libanona – od rijeke Litani do sjeverno od rijeke Zahrani, oko 40 km od izraelske granice. Prema Norveškom vijeću za izbjeglice, ove opsežne naredbe sada obuhvaćaju više od 1.470 km², odnosno oko 14 posto teritorija zemlje.
Gotovo svaka peta osoba u Libanonu, odnosno 18 posto stanovništva, raseljena je u posljednja dva tjedna. Prema libanonskoj Jedinici za upravljanje rizicima od katastrofa, ukupan broj registriranih raseljenih osoba dosegao je 1.049.328, dok 132.742 osobe borave u kolektivnim skloništima.
Brzina raseljavanja nadmašila je kapacitete za smještaj. Mnoge obitelji nisu uspjele pronaći zaklon te noći provode na ulicama, u vozilima ili na javnim mjestima dok se skloništa pune. Za mnoge od njih ovo nije prvi put.
Između listopada 2023. i studenog 2024., tijekom prekograničnih sukoba između Hezbollaha i Izraela, stotine tisuća stanovnika pograničnih sela na jugu Libanona bile su najteže pogođene nasiljem.
Na vrhuncu je 899.725 ljudi bilo prisilno raseljeno od strane izraelskih snaga. Većina se vratila do prošlog listopada, samo da bi ponovno bila prisiljena na bijeg.
Izraelski napadi tijekom tih 14 mjeseci uzrokovali su široka razaranja domova i infrastrukture. Svjetska banka procijenila je štetu samo na stambenim objektima na oko 2,8 milijardi dolara. Oko 99.000 domova je oštećeno ili uništeno, ostavljajući mnoge obitelji bez mogućnosti povratka čak i nakon primirja.
