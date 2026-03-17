Šef antiterorističke agencije ostavkom šokirao SAD: "Započeli smo rat zbog moćnog izraelskog lobija"

Joe Kent najavio ostavku na mjesto direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma. Rekao je da je pritisak Izraela gurnuo predsjednika Trumpa u rat protiv Irana.
Joe Kent, jedan od vodećih američkih dužnosnika za borbu protiv terorizma, u utorak je objavio svoju ostavku, navodeći protivljenje ratu s Iranom te, kako je rekao, utjecaj Izraela na politike Trumpove administracije, piše NYT.
„Ne mogu u dobroj savjesti podržati tekući rat u Iranu“, napisao je Kent, direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, u objavi na društvenim mrežama. „Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj zemlji, i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija.“
Kentova objava uključivala je i pismo ostavke upućeno predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem tvrdi da su izraelski dužnosnici uvukli Sjedinjene Države u sukob s Iranom.
U pismu je Kent pisao o onome što smatra „kampanjom dezinformiranja“ koju su vodili visoki izraelski dužnosnici i mediji, za koju kaže da je potkopala Trumpovu platformu „America First“ i potaknula proratne stavove kako bi se ohrabrio rat s Iranom.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
Veteran rata u Iraku, Kent je rekao da argumenti u prilog napadu na Iran i obećanja o brzoj pobjedi podsjećaju na rasprave koje su prethodile ratu protiv Iraka 2003. godine.
Kent se također osvrnuo na svoju pokojnu suprugu Shannon, vojnu kriptologinju poginulu u Siriji.
„Kao veteran koji je 11 puta bio raspoređen u borbenim misijama i kao suprug poginule vojnice koji je izgubio svoju voljenu suprugu Shannon u ratu koji je proizveo Izrael, ne mogu podržati slanje sljedeće generacije da se bori i umire u ratu koji ne donosi nikakvu korist američkom narodu niti opravdava cijenu američkih života“, napisao je.
Kent je bio ključni savjetnik Tulsi Gabbard, direktorice nacionalne obavještajne službe, te glas unutar administracije koji se zalagao za suzdržaniju vanjsku politiku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
