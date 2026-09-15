Marokanska zvijezda Betisa pod kritikama zbog podrške Ceuti: "Domovina nije na prodaju"

U ponedjeljak su nogometaši Villarreala i Real Betisa uoči susreta petog kola Primere, izašli na teren s majicima sa sloganom "Svi smo mi Caballas", kao znak solidarnosti s Ceutom i svim građanima koji se posljednjih tjedana nalaze u posebno složenoj situaciji zbog migracijske krize. "Caballas" je kolokvijalni i popularni nadimak za domoroce autonomnog grada Ceute.