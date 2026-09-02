Tisuće prosvjedovale u Ceuti protiv vladinog rješavanja migrantske krize

Violeta Santos Moura/REUTERS

Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su u srijedu na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je izbila u srpnju kada je u enklavu ušlo najmanje 72.000 ljudi iz Maroka.

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Tisuće ljudi marširalo je gradom s oko 80.000 stanovnika na demonstracijama koje su se poklopile s danom Ceute. Noseći španjolske zastave i glasno zviždajući, izvikivali su slogane poput "Ceuta nije na prodaju, Ceutu se mora obraniti".

Na jednom je transparentu pisalo "SOS Europo, spasi nas od naše vlastite vlade". Neki prosvjednici su rekli da vlada treba "protjerati provalnike" a drugi su pozivali premijera Pedra Sancheza na ostavku.

Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao.

Gotovo pet tjedana od upada migratana, njih više od 10.000, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.

Inicijativa "Za Ceutu", kojom lokalni ljudi traže da se poštuju i njihova i ljudska prava migranata, organizirano vraćanje onih koji nemaju pravo na boravak u Španjolskoj te slanje vojnog i policijih pojačanja, skupila je gotovo 65.000 potpisa.

Ljevičarske udruge i sindikati organizirali su protuprosvjede u nekoliko gradova, među njima i u Madridu, i osudili ono što nazivaju "rasizmom i islamofobnim progonom" migranata u Ceuti.