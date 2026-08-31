Ceuta
"Želimo bolju budućnost": Tinejdžerice o tome zašto su riskirale živote kako bi stigle u Španjolsku
Za Fatin, jednu od tinejdžerica koje sada žive u neizvjesnosti u improviziranom kampu u španjolskom gradu Ceuti, odluka da napusti svoj dom u Maroku počela se oblikovati kada je morala prestati ići u školu.
Željela je nastaviti školovanje, kaže, ali kod kuće se od nje očekivalo da preuzme odgovornost za kućanske poslove. Kako su nastavu i učenje zamijenili kućanski poslovi, budućnost koju je zamišljala za sebe počela joj se činiti sve udaljenijom.
Fatin je jedna od 29 djevojaka koje su s Guardianom podijelile svoje osjećaje o prošlosti i budućnosti. Sve su sudjelovale u masovnom prelasku iz Maroka u Ceutu krajem srpnja, koji je dospio na naslovnice diljem svijeta.
Gotovo mjesec dana kasnije, djevojke su među stotinama mladih Marokanaca koji spavaju u improviziranom naselju u El Príncipeu, jednoj od najsiromašnijih četvrti Ceute – ne znajući hoće li im biti dopušteno ostati u Španjolskoj ili će biti vraćene u Maroko.
Djevojke koje su podijelile svoja razmišljanja pisale su na arapskom i dariji, španjolskom, francuskom i engleskom jeziku. U njihovim se odgovorima iznova pojavljuju iste želje: završiti školovanje, raditi, zarađivati vlastiti novac i imati veći utjecaj na odluke koje će oblikovati njihov život u odrasloj dobi.
Veća kontrola vlastite budućnosti
Mnoge su pisale o zanimanjima kojima se žele baviti. Jedna želi postati medicinska sestra, druga psihologinja. Druge zamišljaju da će postati kuharice, nogometašice ili sportske trenerice.
Neke se nadaju da će, ako uspiju u Španjolskoj, moći financijski pomoći roditeljima. Druge opisuju sukobe kod kuće, prekinuto školovanje ili ograničenja koja nisu željele prihvatiti. Ono što povezuje mnoge od tih priča nije toliko odbacivanje Maroka koliko želja za većom kontrolom nad vlastitom budućnošću.
Malak (17) kaže da su je obiteljski problemi spriječili da nastavi školovanje. Još je od djetinjstva znala čime se želi baviti: željela je raditi u obavještajnim službama. Dolazak u Španjolsku, kaže, dijelom je bio pokušaj da ponovno pronađe budućnost za koju je osjećala da joj je bila uskraćena.
Rodna neravnoteža
Druge djevojke opisuju drukčije pritiske. Jedna tinejdžerica kaže da ne želi da njezina obitelj ili bilo tko drugi odlučuje za koga će se udati. Želi sama donijeti tu odluku. Druga govori o teškoćama zamišljanja financijske neovisnosti na mjestu gdje vidi vrlo malo mogućnosti za zaposlenje.
U Maroku je razlika između sudjelovanja muškaraca i žena na tržištu rada i dalje izrazita. U drugom tromjesečju 2026. godine samo je 18,1 posto žena u dobi za rad bilo uključeno u radnu snagu, u usporedbi sa 66,5 posto muškaraca, prema podacima Visokog povjerenstva za planiranje Maroka.
Neravnoteža počinje mnogo prije nego što žene uopće uđu na tržište rada. Žene i djevojke u Maroku u dobi od 15 godina i više provode 20,8 posto svog vremena u neplaćenom radu, skrbi i kućanskim poslovima, u usporedbi s tri posto muškaraca i dječaka, prema podacima Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).
Za Wiam (16) profesionalne ambicije idu ruku pod ruku s izraženim osjećajem odgovornosti prema obitelji koju je ostavila.
Dolazi iz grada na marokanskoj mediteranskoj obali i napisala je da želi nastaviti školovanje i ostvariti nogometnu karijeru u Španjolskoj. No zatim je dodala još jedan razlog.
"Ako Bog da..."
„I također, da malo rasteretim svoje roditelje“, napisala je. „Ako Bog da, nadam se da ću ostvariti sve zbog čega sam došla.“
Neke su ambicije izražene u samo nekoliko riječi. Soraya ima 16 godina. Dolazi iz grada u blizini granice s Ceutom. Piše da želi postati medicinska sestra.
Neke djevojke svoje ambicije opisuju šire. Jedna tinejdžerica piše da želi „zdrav i stabilan život“. Druga, 16-godišnjakinja, kaže da je došla u potrazi za „boljom budućnošću i dostojanstvenim životom“ te se nada da će raditi u ugostiteljstvu.
„Želim raditi dostojanstveno i pridonositi društvu“, napisala je.
Za sada su njihove neposredne potrebe mnogo osnovnije od budućnosti koju opisuju na papiru: siguran smještaj, zdravstvena skrb, privatnost, obrazovanje i jasne informacije o tome što slijedi.
Ahmed Enfed-dal, predsjednik udruge stanovnika četvrti El Príncipe, kaže da su lokalni stanovnici pokušali stvoriti siguran prostor za djevojke. No granice te zaštite očite su.
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