"Želimo bolju budućnost": Tinejdžerice o tome zašto su riskirale živote kako bi stigle u Španjolsku

Malak (17) kaže da su je obiteljski problemi spriječili da nastavi školovanje. Još je od djetinjstva znala čime se želi baviti: željela je raditi u obavještajnim službama. Dolazak u Španjolsku, kaže, dijelom je bio pokušaj da ponovno pronađe budućnost za koju je osjećala da joj je bila uskraćena.