prijetnje podmornicama

Medvedev ismijao Trumpa: "Nova epizoda triler serije"

Hina
01. lis. 2025. 09:46
Rusija, Dmitrij Medvedev
YULIA ZYRYANOVA / SPUTNIK / AFP

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ismijao je američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da Sjedinjene Države nisu poslale nuklearne podmornice na ruske obale kako je Trump obećao.

Trump je u utorak Medvedeva nazvao "glupom osobom" i rekao da je premjestio "jednu ili dvije podmornice" na obalu Rusije. U kolovozu je rekao da je naredio da se dvije nuklearne podmornice premjeste u "odgovarajuće regije" kao odgovor na prijetnje Medvedeva.

"Nova epizoda triler serije", rekao je Medvedev na engleskom jeziku na X-u. "Trump je ponovno spomenuo podmornice koje je navodno 'poslao na ruske obale' inzistirajući da su 'vrlo dobro skrivene'."

"Kako se kaže, teško je pronaći crnu mačku u mračnoj sobi - pogotovo ako je nema", rekao je Medvedev.

Dmitrij Medvedev Donald Trump

