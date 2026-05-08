Medvedev prijeti Njemačkoj "paklenim scenarijem"

Tijekom svog mandata od 2008. do 2012. Medvedev je u Kremlju slovio kao nada za liberalizaciju Rusije. No od početka rata u Ukrajini 2022. nastupa kao tvrdolinijaš. Više puta prijetio je nuklearnim napadima na zapadne prijestolnice poput Berlina, Londona ili Pariza. Članak je objavljen dva dana prije nego što se u Rusiji u subotu obilježava „Dan pobjede“ nad nacističkom Njemačkom 1945. godine.