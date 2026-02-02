BIVŠI PREDSJEDNIK RUSIJE
Medvedev: "Nismo zainteresirani za globalni sukob. Nismo ludi!"
Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije ponovno je naglasio da je Moskva više puta upozoravala Zapad i zemlje NATO-a, pozivajući ih da uzmu u obzir ruske interese.
Rusija ne želi potaknuti globalni sukob, niti je nastojala započeti specijalnu vojnu operaciju, izjavio je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev u intervjuu za TASS, Reuters i Wargonzo.
„Naravno, nismo zainteresirani za globalni sukob. Nismo ludi! <…> Kome je potreban globalni sukob?“ upitao je političar retorički. „Nismo bili zainteresirani ni za početak specijalne vojne operacije“, naglasio je. Medvedev je ponovio da je Rusija više puta upozoravala Zapad i zemlje NATO-a, pozivajući ih da uzmu u obzir interese Rusije i sjednu za pregovarački stol.
Nastavak pregovora u Abu Dhabiju
Podsjećamo, tripartitni razgovori Rusije, Ukrajine i SAD-a održat će se u srijedu i četvrtak u Abu Dhabiju, objavio je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a zravni pregovori Moskve i Kijeva nastavljeni su prije tjedan dana u Abu Dhabiju nakon dugog zastoja. Održani su iza zatvorenih vrata uz posredovanje američkog izaslanika Stevea Witkoffa.
Iako su ih pregovarački timovi ocijenili konstruktivnima, mirovni sporazum još nije na vidiku a teritorijalna pitanju ostaju glavni kamen spoticanja.
Rusija traži da se Kijev povuče iz dijelova istočne regije Donbasa koja se sastoji od Donecka i Luhanska, što je Zelenski više puta odbacio.
