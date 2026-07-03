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'Vrhunac sigurnosti'

Medvedev zaprijetio Finskoj: "Čestitamo, sad ste na popisu ruskih nuklearnih meta"

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N1info
|
03. srp. 2026. 10:03
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REUTERS Medvedev
Sputnik/Alexei Maishev/Pool via REUTERS

Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev poručio je da se Finska nakon izmjena zakonodavstva našla na listi potencijalnih meta ruskih nuklearnih udara.

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Medvedev je naveo da je Finska ukinula zabranu primanja nuklearnog oružja na svoj teritorij te se zapitao što to donosi Fincima, ističući da je posljedica da je njihova država sada na popisu ruskih nuklearnih ciljeva.

“Finska je ukinula zabranu primanja nuklearnog oružja na svoj teritorij. Što to mijenja za Fince? Samo jednu sitnicu: njihova je zemlja sada na popisu ruskih nuklearnih meta. Čestitamo, Finska, dosegli ste vrhunac sigurnosti!”, napisao je Medvedev na X-u.

Novi zakon je stupio na snagu prije dva dana, nakon što je finski predsjednik Alexander Stubb prošli tjedan potpisao izmjene Zakona o nuklearnoj energiji kojima se omogućuju uvoz, tranzit i prijevoz nuklearnog oružja preko finskog teritorija.

Tim izmjenama ukidaju se dosadašnja ograničenja, a finsko zakonodavstvo prilagođava se novim sigurnosnim okolnostima nakon ulaska zemlje u NATO.

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Teme
dmitrij medvedev finska rat u ukrajini rusija

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