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Sigurnosna uzbuna

Pronađen treći dron i eksploziv nakon neuspjelog napada na njemačku zračnu luku

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Hina
|
25. kol. 2026. 09:07
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A police officer in protective clothing walks next to an explosive-disarming robot. REUTERS/Axel Schmidt/File Photo
REUTERS/Axel Schmidt

Njemački istražitelji otkrili su treći dron i eksploziv povezane s ovomjesečnim pokušajem napada na zračnu luku Leipzig/Halle, izvijestili su u utorak lokalni mediji.

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Dron je pronađen 14. kolovoza, deset dana nakon incidenta zapadno od zračne luke, gdje su istražitelji također otkrili oko 50 grama tvari za koju sumnjaju da je vojni eksploziv heksogen, navodi s EU medijskim izvješćima.

Ured glavnog državnog odvjetnika nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Sigurnosni izvori navedeni u izvješćima sumnjaju u umiješanost ruskih obavještajnih službi u pokušaj napada, što je Moskva odbacila.

Početkom kolovoza, dron natovaren eksplozivom otkriven je u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov koji se koristio za vojnu opskrbu.

Istražitelji također sumnjaju da se drugi dron sudario s teretnim zrakoplovom DHL-a ubrzo nakon privremenog zatvaranja zračne luke.

Ova zračna luka je teretno i vojno logističko središte koje NATO i ukrajinski zračni  prijevoznik Antonov koriste za vojnu opskrbu.

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Teme
dronovi eksploziv leipzig njemačka

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