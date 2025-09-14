Oglas

jačanje obavještajaca

Merz o unutarnjim i vanjskim prijetnjama: Nikad od rata situacija nije bila ozbiljnija

author
N1 Info
|
14. ruj. 2025. 09:40
Friedrich Merz drži govor u Berlinu
REUTERS/Fabrizio Bensch

Savezna obavještajna služba (BND) trebala bi postati još učinkovitija pod vodstvom iskusnog kriznog diplomata Martina Jägera, izjavio je u četvrtak kancelar Friedrich Merz. To je nužno zbog ratova, kriza i sve većeg broja hibridnih prijetnji, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa).

Oglas

"Najviša moguća razina"

“Želimo da BND bude na najvišoj mogućoj razini kada je riječ o obavještajnom radu”, zahtijevao je kancelar Merzkada je preuzeo dužnost novog predsjednika u sjedištu vanjske obavještajne službe u Berlinu.

Jäger (61), koji je do sada bio veleposlanik u Ukrajini, preuzima od Bruna Kahla (63) čelo službe s oko 6.500 zaposlenika. Nakon devet godina na toj poziciji, Kahl će na vlastiti zahtjev postati predstavnik Njemačke pri Svetoj Stolici u Rimu.

“Trenutno djelujemo u mnogim aspektima u području najveće neizvjesnosti”, rekao je Merz. Sigurnosna situacija nikada nije bila ozbiljnija u poslijeratnoj povijesti nego što je sada.

Hibridni napadi, sabotaže...

Hibridni napadi na infrastrukturu – sabotaže, špijunaža, kampanje dezinformiranja – svakodnevno se odbijaju. „Ponovno imamo sustavne suparnike i protivnike izvana, ali i iznutra. I oni djeluju sve agresivnije.“

Zato je „najvažniji zadatak ove savezne vlade stvaranje novih temelja za sigurnu, neovisniju Njemačku“, naglasio je Merz, a prenosi Fenix.

S obzirom na odgovornost Njemačke u Europi i njezinu ekonomsku snagu, suradnja s drugim sigurnosnim službama u zemlji i Bundeswehrom, kao i s međunarodnim obavještajnim partnerima, mora besprijekorno funkcionirati, rekao je kancelar.

„Suočit ćemo se s našim protivnicima gdje god je to potrebno“, rekao je Jaeger.

Teme
friedrich merz njemačka obavještajna služba njemačke obavještajne službe sigurnosna situacija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ