Merz o unutarnjim i vanjskim prijetnjama: Nikad od rata situacija nije bila ozbiljnija

Savezna obavještajna služba (BND) trebala bi postati još učinkovitija pod vodstvom iskusnog kriznog diplomata Martina Jägera, izjavio je u četvrtak kancelar Friedrich Merz. To je nužno zbog ratova, kriza i sve većeg broja hibridnih prijetnji, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa).
"Najviša moguća razina"
“Želimo da BND bude na najvišoj mogućoj razini kada je riječ o obavještajnom radu”, zahtijevao je kancelar Merzkada je preuzeo dužnost novog predsjednika u sjedištu vanjske obavještajne službe u Berlinu.
Jäger (61), koji je do sada bio veleposlanik u Ukrajini, preuzima od Bruna Kahla (63) čelo službe s oko 6.500 zaposlenika. Nakon devet godina na toj poziciji, Kahl će na vlastiti zahtjev postati predstavnik Njemačke pri Svetoj Stolici u Rimu.
“Trenutno djelujemo u mnogim aspektima u području najveće neizvjesnosti”, rekao je Merz. Sigurnosna situacija nikada nije bila ozbiljnija u poslijeratnoj povijesti nego što je sada.
Hibridni napadi, sabotaže...
Hibridni napadi na infrastrukturu – sabotaže, špijunaža, kampanje dezinformiranja – svakodnevno se odbijaju. „Ponovno imamo sustavne suparnike i protivnike izvana, ali i iznutra. I oni djeluju sve agresivnije.“
Zato je „najvažniji zadatak ove savezne vlade stvaranje novih temelja za sigurnu, neovisniju Njemačku“, naglasio je Merz, a prenosi Fenix.
S obzirom na odgovornost Njemačke u Europi i njezinu ekonomsku snagu, suradnja s drugim sigurnosnim službama u zemlji i Bundeswehrom, kao i s međunarodnim obavještajnim partnerima, mora besprijekorno funkcionirati, rekao je kancelar.
„Suočit ćemo se s našim protivnicima gdje god je to potrebno“, rekao je Jaeger.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
