Grupa "Kommando Angry Birds" preuzela odgovornost za napad na prugu pored Koelna

HANNES P. ALBERT/AFP

Državno odvjetništvo u Koelnu pokrenulo je u subotu istragu zbog sumnje u teroristički napad na trasu pruge Duesseldorf-Koeln zbog koje je nakon požara promet na jednoj od najprometnijih željezničkih trasa u Njemačkoj prekinut već drugi dan.

Podijeli

Oglas

"Mi polazimo od toga da je požar na kablovima na trasi kod Leverkusena bio podmetnut“, stoji u zajedničkom priopćenju policije i državnog odvjetništva.

Nadalje je priopćeno kako je na internetu pronađen tekst u kojem je ljevičarska organizacija "Kommando Angry Birds“ preuzela odgovornost za ovaj napad. Vlasti polaze od toga da je tekst autentičan.

Javni servis javlja kako je na internetskoj platformi "Indymedia“, na kojoj su i prije objavljivani dokumenti ekstremnih ljevičarskih organizacija, u petak popodne pojavio dopis u kojem je organizacija "Kommando Angry Bird“ preuzela odgovornost za napad sjeverno od Leverkusena.

U dopisu se ovaj napad opravdava "masovnim izumiranjem koje sa sobom donosi napredak“.

"Ne žele bolji svijet nego kaos"

Pripadnici ove organizacije, koji su i u prošlosti izvodili napade na željezničku i cestovnu infrastrukturu, poručili su kako je njihov cilj "uklanjanje industrijske tehnologije“ dok željeznicu doživljavaju kao jedan od instrumenata industrijalizacije „koja uništava planetu“.

Ministar unutarnjih poslova savezne pokrajine Sjeverna Rajna – Vestfalija, Herbert Raul osudio je ovaj napad i ustvrdio je kako se radi o sabotaži a ne o protestu.

"Ovim činom su pogođeni mnogi građani koje napadači svjesno koriste kao kolateralnu štetu. Ovi napadači ne žele bolji svijet nego kaos i žele politiku zamijeniti nasiljem“, rekao je Reul.

Dosadašnje istrage nakon prijašnjih sabotaža koje je počinila ova grupa nisu dovele do rezultata jer se, kako se navodi, radi o grupi bez čvrstih struktura i stalnih članova.