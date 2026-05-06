STRUČNJAK ZA OLIMPIJSKI POKRET
Michael Payne za N1: Sport je opet postao političko oružje, a Infantinova nagrada Trumpu je autogol
Uoči početka Svjetskog prvenstva ove godine, stručnjak za olimpijski pokret i bivši direktor marketinga MOO-a Michael Payne u ekskluzivnom intervjuu za N1 BiH analizirao je opasnu povezanost sporta i globalne politike.
Od sjećanja na Sarajevo 1984. i diplomacije Juana Antonija Samaranchа, do oštrih kritika Giannija Infantina i budućnosti sporta u eri umjetne inteligencije, doznajte zašto Payne vjeruje da sport gubi svoju dušu dok političari pokušavaju "oteti" najveće svjetske događaje.
U novom izdanju N1 Intervjua kao gost je stigao čovjek koji je desetljećima bio u samom središtu globalnog sportskog menadžmenta. Michael Payne, autor i dugogodišnji direktor marketinga Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), podijelio je svoja razmišljanja o trenutačnom stanju svjetskog sporta, s posebnim osvrtom na nadolazeće Svjetsko prvenstvo u nogometu i nasljeđe Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.
"Danas je sport oružje u rukama političara"
Govoreći o sjećanjima na Zimske olimpijske igre 1984., koje su obilježile početak njegove karijere, Payne se s posebnim emocijama prisjetio glavnog grada Bosne i Hercegovine.
"Sarajevo je pokazalo da čak i relativno mala zajednica može uspješno organizirati ogroman događaj u srcu Hladnog rata. Juan Antonio Samaranch nikada nije zaboravio Sarajevo; za njega je ono bilo duša svega što olimpijski pokret može postići kroz zajedništvo", istaknuo je Payne.
Ipak, povlači paralelu s današnjicom, upozoravajući na "političku instrumentalizaciju" sporta.
"Samaranchov genij bio je u tome da natjera političare da shvate kako je dobro za svijet da se okuplja. Danas smo ponovno u teškim vremenima u kojima političari koriste sport kao govornicu za bojkote i vlastite agende."
Infantinov "autogol" s Trumpom
Jedna od ključnih tema razgovora bila je uloga predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i njegovo zbližavanje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom uoči Svjetskog prvenstva 2026.
"Strategija da se bude blizak šefu države ispravna je jer su to nacionalni projekti. Međutim, dodjela 'nagrade za mir' Trumpu bila je, nogometnim rječnikom, čisti autogol. To nije bilo potrebno za održavanje dobrog odnosa s administracijom i otvorilo je prostor za žestoke kritike", smatra Payne.
Upozorava da je opasno kada političari počnu odlučivati o tome tko smije, a tko ne smije sudjelovati na natjecanjima, navodeći primjere Irana i Rusije.
"Otvara se Pandorina kutija ako dopustimo političarima da kroje popise sudionika. To je bio problem i sa suspenzijom Rusije - postavljen je presedan koji je teško kontrolirati."
Privatni kapital, umjetna inteligencija i "gubitak duše"
Payne predviđa tektonske promjene u upravljanju sportom. Ulazak državnih investicijskih fondova s Bliskog istoka i privatnog kapitala mijenja tradicionalne strukture saveza.
"U svojoj knjizi predviđam da nije nezamislivo da NFL izvrši neprijateljsko preuzimanje svjetskog ragbija. Struktura sporta se mijenja, a tehnologija poput umjetne inteligencije donosi nove izazove. Umjetna inteligencija može unaprijediti treninge i iskustvo gledatelja, ali sport ne smije izgubiti ljudski element. Ako zamijenite suca dronom, možda ćete dobiti tehničku pravednost, ali gubite one legendarne rasprave u kafićima nakon utakmice koje su dio duše sporta", rekao je Payne za N1 BiH.
