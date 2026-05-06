Michael Payne za N1: Sport je opet postao političko oružje, a Infantinova nagrada Trumpu je autogol

"U svojoj knjizi predviđam da nije nezamislivo da NFL izvrši neprijateljsko preuzimanje svjetskog ragbija. Struktura sporta se mijenja, a tehnologija poput umjetne inteligencije donosi nove izazove. Umjetna inteligencija može unaprijediti treninge i iskustvo gledatelja, ali sport ne smije izgubiti ljudski element. Ako zamijenite suca dronom, možda ćete dobiti tehničku pravednost, ali gubite one legendarne rasprave u kafićima nakon utakmice koje su dio duše sporta", rekao je Payne za N1 BiH.