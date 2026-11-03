Rick Santorum za N1: Republikanci bi mogli izgubiti kontrolu nad Zastupničkim domom, možda čak i nad Senatom

Proveo je mnoge politike koje sam iznio još u vrijeme kada sam se 2012. kandidirao za predsjednika. Snažno podržavam ideju kombinacije konzervativizma i populizma. Ali konzervativizam mora biti temelj, ne može se sve svoditi samo na populizam. Ne može se jednostavno raditi ono što javnost želi. To vodi u kaos. Rekao bih da je Trump malo predaleko otišao u populizam jer je to jednostavno dio njegove naravi. No mislim da bi Republikanska stranka trebala ostati čvrsto utemeljena na svojim konzervativnim načelima, osobito kada je riječ o kulturnim vrijednostima, braku, obitelji, životu i svemu onome što je doista važno za zdravo i stabilno društvo.