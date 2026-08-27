200 TONA
Misterij meduza: Zašto prijete francuskoj nuklearnoj elektrani
Više od 200 tona meduza pojavilo se u blizini francuske nuklearne elektrane Gravelines, zbog čega su dva od šest reaktora potpuno zaustavljena, objavio je u četvrtak francuski energetski operator EDF
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Meduze su se pojavile kod filtarskih sustava na crpnoj stanici koja elektranu opskrbljuje morskom vodom. EDF je priopćio da su reaktori preventivno zaustavljeni kako bi se osiguralo da velika koncentracija meduza ni na koji način ne utječe na sigurnost postrojenja.
Još dva reaktora rade smanjenom snagom, dok su preostala dva također izvan pogona, među ostalim zbog planiranog održavanja i inspekcije.
Gravelines je zbog velikih nakupina meduza već imala problema s radom reaktora sredinom ovog mjeseca, kao i u kolovozu prošle godine.
Ne zna se zašto je toliko meduza
Elektrana je uvela sustave za praćenje kako bi se velike nakupine meduza mogle ranije otkriti i ukloniti. U blizini elektrane neprekidno djeluje sedam brodova koji hvataju meduze te ih puštaju dalje u otvoreno more, navela je glasnogovornica EDF-a.
Uzroke pojave tako velikog broja meduza zasad nije moguće utvrditi. EDF surađuje s različitim partnerima kako bi se fenomen bolje razumio.
Glasnogovornica je istaknula da incident ne predstavlja opasnost za francusku elektroenergetsku mrežu.
Gravelines je jedna od gotovo 20 francuskih nuklearnih elektrana i nalazi se na sjevernoj obali Francuske, otprilike na pola puta između Calaisa i Dunkerquea.
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