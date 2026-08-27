OBJAVIO HZJZ
Mogu li građani Ličko-senjske županije piti vodu iz slavina? Stigli su novi rezultati
Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji na sjednici održanoj 25. kolovoza razmotrilo je dosad dostupne podatke o mogućem utjecaju nezakonitog odlagališta otpada u Bilajskoj ulici u Gospiću na podzemne vode i javnu vodoopskrbu.
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Prema Zaključku Povjerenstva, a sukladno rezultatima redovitog državnog monitoringa, kao i izvanrednih uzorkovanja provedenih u kolovozu, voda iz javnih vodoopskrbnih sustava kojima se opskrbljuju građani Ličko-senjske županije te otoka Raba i Paga zdravstveno je ispravna.
Ispitivanja provedena 11., 13. i 17. kolovoza dodatno su potvrdila zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, navodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).
Dodatno, analize podzemne vode iz dubokih bušotina tvrtke Calcit Lika d.o.o., provedene 13. kolovoza, nisu pokazale pokazatelje onečišćenja procjednim vodama s odlagališta, odnosno nema dokaza o prodoru onečišćenja iz zone odlagališta u duboke podzemne vode.
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