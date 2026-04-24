Ovo smrtonosno stvorenje sve se češće pojavljuje na plažama: Znanstvenike posebno brine jedna stvar

Na obali plaže Gamo, na sjeveroistoku Japana, istraživač Yoshiki Ochiai primijetio je neobičnu, plavičastu masu koju je more izbacilo na pijesak.
Na prvi pogled djelovalo je kao ostatak meduze koji su valovi ostavili za sobom. Ipak, budući da nikada prije nije vidio nešto slično, Ochiai je odlučio uzorak pažljivo spremiti u plastičnu vrećicu i odnijeti ga u laboratorij Sveučilišta Tohoku, piše Nova.rs.
Ispostavilo se da je riječ o dotad nepoznatoj vrsti "portugalske galije", organizma iz roda Physalia. Iako ih mnogi svrstavaju među meduze, ovi organizmi zapravo pripadaju sifonoforama, kolonijama sastavljenima od više jedinki koje zajedno funkcioniraju kao jedan organizam, pri čemu svaka ima posebnu ulogu u njegovu opstanku.
Nova vrsta dobila je ime Physalia mikazuki, što u prijevodu znači „polumjesec“, inspirirano ukrasom u obliku polumjeseca koji je krasio kacigu legendarnog samuraja Datea Masamunea iz razdoblja Edo.
Prije ovog otkrića bile su poznate samo četiri vrste iz ovog roda. Smatralo se da je Physalia utriculus jedina koja nastanjuje japanske vode, od Okinawe do zaljeva Sagami. Međutim, sada se vjeruje da je nova vrsta toliko dugo ostala neprimijećena upravo zato što dijeli isto područje kretanja.
Zanimljivo je da je primjerak pronađen na najsjevernijoj točki na kojoj je ovaj rod ikada zabilježen. Ove životinje obično plutaju tropskim morima, nošene vjetrovima i morskim strujama, dok svojim pipcima hvataju plijen.
Detaljna analiza pokazala je da se ova nova vrsta jasno razlikuje od poznatih srodnika. Njezina plinska komora ima drukčiji oblik, a dodatno je prepoznatljiva po više glavnih pipaka i žutim, bananasto oblikovanim strukturama koje služe za hvatanje i probavu hrane. Genetska ispitivanja definitivno su potvrdila da je riječ o zasebnoj vrsti.
Znanstvenici ističu da je ovo prvi put da je predstavnik roda Physalia zabilježen u regiji Tohoku, što upućuje na moguće promjene u rasprostranjenosti ovih organizama. Ranije su bili ograničeni na toplije vode, pa njihovo pojavljivanje na sjeveru otvara nova pitanja o utjecaju klimatskih promjena.
Korištenjem simulacija kretanja temeljenih na podacima o opažanjima, istraživači su zaključili da je ova vrsta vjerojatno stigla s juga, iz područja zaljeva Sagami, prateći morske struje prema sjeveru.
Sve toplija mora omogućuju ovim organizmima širenje na nova područja, slično kao što se već dogodilo s Nomurinom meduzom, koja se posljednjih godina masovno pojavljuje u vodama oko Japana i stvara probleme ekosustavu i ribarstvu.
Osim znanstvene važnosti, ovo otkriće ima i praktične posljedice. Ubod portugalske galije može biti izuzetno bolan, pa čak i opasan po život, što znači da će biti potrebno pojačati upozorenja i mjere sigurnosti na plažama.
Istraživači vjeruju da će praćenje kretanja ove nove vrste, kao i njezinih srodnika, pomoći ne samo u zaštiti ljudi već i u boljem razumijevanju utjecaja ovih neobičnih organizama na morski svijet. Također, postoji mogućnost da među njima i dalje postoje neotkrivene vrste.
Kako ističu znanstvenici, iako mogu djelovati zastrašujuće, ove su životinje istovremeno i fascinantne i vrijedne daljnjeg proučavanja jer kriju brojne tajne o životu u oceanima.
