Putin drastično pojačao mjere vlastite sigurnosti. Što se to događa u Rusiji?

I tako se u Moskvi pojačavaju sigurnosne mjere: komunikacijske veze su poremećene u nekoliko okruga, u središtu grada raspoređuju se mobilni sustavi za elektroničko ratovanje, a u samom Kremlju još je stroži nadzor. Politologinja Ekaterina Šulman na društvenim mrežama tvrdi da je ova manja parada posljedica straha od atentata, te ukazuje na to da je Putin smanjio broj javnih nastupa: "Ako je sigurnost apsolutni prioritet, najsigurnije je uopće se nigdje ne pojavljivati."