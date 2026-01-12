Monroeva doktrina - što je mit, što revizionizam, a što istina?

Počevši s Herbertom Hooverom i njegovom glasovitom turnejom dobre volje po Latinskoj Americi, a završivši s "Politikom dobrosusjedstva" Franklina Delana Roosevelta, Sjedinjene Države su naposljetku naučile lekciju da je vojna intervencija u neposrednom susjedstvu jednako nerazumna kao i intervencionizam u Europi te su korigirale smjer prema politici uzajamnog poštovanja i gospodarske suradnje. U današnjem busanju u prsa često se gubi iz vida činjenica da su mnogi koji su provodili američke intervencionističke politike kasnije na njih gledali kao na pogreške. Bilo bi mudro poslušati njihovo iskustvo, a ne neutemeljenu nostalgiju.