Monroeva doktrina - što je mit, što revizionizam, a što istina?
Trezvena procjena američke vanjske politike 19. i 20. stoljeća i lekcija naučenih na teži način američkog povjesničara Brandana P. Bucka.
„[S]toga možete biti sigurni da bi, kada bi nikaragvanske aktivnosti izašle na vidjelo, one predstavljale jedan od najvećih skandala u povijesti zemlje.“
Tako je glasila završna rečenica pisma koje je narednik Marinskog korpusa Harry Boyle 23. travnja 1930. uputio senatoru iz Idaha Williamu Borahu. Boyleovo upozorenje nije bilo tek relikt neke davne intervencije, već upozorenje protiv imperijalne oholosti — upozorenje koje ponovno dobiva na važnosti nakon „Operacije Apsolutna odlučnost“ u Venezueli, piše Buck za Responsible Statecraft.
Administracija Donalda Trumpa pojačala je odjek svog taktičkog uspjeha obnovljenim tvrdnjama o hemisferijskoj hegemoniji, oslanjajući se na nostalgično i često ahistorijsko čitanje Monroeove doktrine. Unatoč entuzijazmu administracije za staromodni hemisferijski imperijalizam, povijesni zapisi trebali bi pozivati na suzdržanost, a ne na revizionizam.
Kada se suvremeni američki dužnosnici pozivaju na Monroeovu doktrinu, često to čine s uvjerenjem koje sugerira da je njezino značenje ustaljeno i njezina povijest opravdana. Povijesno gledano, doktrina je — i po značenju i po primjeni — bila daleko osporavanija nego što to današnji zagovornici priznaju. Štoviše, vrhunac američkog imperijalizma na Karibima razotkrio je visoku cijenu i skromne dobitke mikroupravljanja susjednim državama.
Kritičari predsjednikova „mišićavog“ pristupa Latinskoj Americi često su kao upozorenje navodili nedavnu bliskoistočnu povijest američkog intervencionizma. Iako takve usporedbe imaju svoja ograničenja, ni latinskoameričko iskustvo ne pruža mnogo utjehe. Unatoč samopouzdanju današnjih zagovornika, značenje i primjena Monroeove doktrine nikada nisu bili fiksirani, kodificirani niti neupitni.
Vrhunac američke vojne hegemonije u karipskom bazenu, često opravdavan pozivanjem na Monroeovu doktrinu, dogodio se tijekom takozvanih „Ratova banana“. Od 1890-ih do ranih 1930-ih američke su snage intervenirale u sedam zemalja, uključujući desetljećima duge okupacije Haitija i Nikaragve. Tijekom tog razdoblja uzastopni predsjednici koristili su vojnu silu kako bi zaštitili američke poljoprivredne interese od nacionalizacije i radničkih nemira te spriječili latinoameričke dužničke neplaćanja za koja su kreatori politike strahovali da bi mogla potaknuti europsku intervenciju.
Unatoč novim valovima čežnje u nekim dijelovima MAGA pokreta, takve intervencije nisu bile jednako popularne na Capitol Hillu niti među širom javnošću, a do sredine 1920-ih plima se okrenula protiv takvih otvoreno imperijalnih postupaka. Potaknuti traumom Prvog svjetskog rata, raznoliki domaći glasovi — od vjerskih pacifista na jednom kraju do ksenofobnih populista na drugom — smatrali su vojne akcije na Karibima rasipnima, besmislenima i moralno odbojnima.
Dosljedan glas protiv hemisferijskog imperijalizma bio je senator Borah. Suprotno stereotipima koji se često pripisuju protivnicima američkog imperijalizma, Borah se protivio američkoj intervenciji u Nikaragvi jer je bio suverenist koji je prepoznavao granice američke moći.
„Prema Monroeovoj doktrini, nemamo pravo miješati se u unutarnje poslove bilo koje srednjoameričke zemlje niti u integritet bilo koje vlade u Srednjoj Americi“, rekao je. Borah je dalje tvrdio i pojašnjavao da se „imperijalist, u kojem god se obliku njegove aktivnosti pojavljivale — nafta ili mahagonij ili obveznice — poziva na Monroeovu doktrinu kako bi zaštitio i opravdao svoj postupak“.
Za razliku od današnjeg podčinjenog Kongresa, otpor senatora poput Boraha, potkrijepljen značajnom koordinacijom s domaćim i latinoameričkim aktivistima, doveo je do stvarnih promjena politike. Otpor u Kongresu, zajedno s uzaludnošću gušenja pobune u Nikaragvi, prema riječima znanstvenika Seana A. Mirskog, „učvrstio je opredijeljenost Washingtona da okonča svoje intervencionističke politike“.
Počevši s Herbertom Hooverom i njegovom glasovitom turnejom dobre volje po Latinskoj Americi, a završivši s "Politikom dobrosusjedstva" Franklina Delana Roosevelta, Sjedinjene Države su naposljetku naučile lekciju da je vojna intervencija u neposrednom susjedstvu jednako nerazumna kao i intervencionizam u Europi te su korigirale smjer prema politici uzajamnog poštovanja i gospodarske suradnje. U današnjem busanju u prsa često se gubi iz vida činjenica da su mnogi koji su provodili američke intervencionističke politike kasnije na njih gledali kao na pogreške. Bilo bi mudro poslušati njihovo iskustvo, a ne neutemeljenu nostalgiju.
Zagovornici takozvane „Donroeove doktrine“ u jednome su u pravu: velike sile, uključujući Sjedinjene Države, prirodno imaju sigurnosne interese u svojem neposrednom okruženju. Određene crvene linije postoje i danas, kao što su postojale 1962. kada je Sovjetski Savez rasporedio strateško oružje na Kubi.
Međutim, u našem dobu apsurdne inflacije prijetnji, administracija i njezini pristaše uzdigli su trgovinu drogom, ilegalne migracije i gospodarsko natjecanje na razinu egzistencijalnih prijetnji, umjesto da ih tretiraju kao upravljive probleme.
Istina, administracija trenutačno vodi pragmatičan, iako pomalo zagonetan, smjer u post-Madurovoj Venezueli nudeći Delcy Rodríguez kao nasljednicu. No, kako se kaže, apetit dolazi s jelom. Dokle god Trumpova administracija zadržava maksimalističke ciljeve u Venezueli i ambicioznu, neobuzdanu viziju svoje uloge u zapadnoj hemisferi, nastavit će stvarati i reagirati na poticaje za nepotrebna i neproduktivna zaplitanja.
Bilo bi mudro da se administracija odupre vanjskoj politici utemeljenoj na nostalgiji. Oni koji su je provodili jasno su iznijeli svoje mišljenje: imperijalizam, čak i u zapadnoj hemisferi, bio je pogreška.
