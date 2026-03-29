Zašto su ptice toliko opsjednute opušcima cigareta?

Ljudi nisu osobito uspješni u uklanjanju okolišnog nereda koji su sami stvorili, pa se neke ptice prilagođavaju tom zagađenju na vrlo neobične načine.
Njihova su rješenja istovremeno domišljata, ali i pomalo tužna i zabrinjavajuća. Primjerice, neke ptice koriste opuške cigareta kao materijal za izgradnju svojih gnijezda. Kako je izvijestio New York Times, na temelju studije objavljene u časopisu Animal Behavior, ptice iz cijelog svijeta, od Galapagosa do Novog Zelanda, odbačene opuške cigareta koriste u gradnji dvojih domova. Ponekad se čak gnijezde izravno u pravim, doslovnim pepeljarama.
Istraživači u Poljskoj otkrili su da plave sjenice, ptica uobičajena diljem Europe, kao da vole ostavljati opuške cigareta u svojim gnijezdima. Zašto? Zato što pružaju neku vrstu prirodnog/potpuno neprirodnog pesticida, s nikotinom i teškim metalima koje čovjek unosi u opuške koji, čini se, prirodno odbijaju parazite.
Razvijaju li ptice ovisnost o cigaretama?
Kako bi testirali ovu teoriju u laboratorijskim uvjetima i vidjeli koliko učinkoviti opušci mogu biti u odbijanju insekata, znanstvenici su proveli kontrolirane eksperimente u kojima su u neka gnijezda stavljali opuške, a u druga ne. Rezultati nisu bili dramatični, pomalo suptilni, ali su otkrili dosta. Gnijezda s opušcima imala su nešto manje parazita, poput buha i muha zunara, od gnijezda bez nikotina.
Ptići iz gnijezda s opušcima i sterilnim testovima bili su primjetno zdraviji od onih u netretiranim gnijezdima, prema krvnim pretragama koje su proveli istraživači. To sugerira da paraziti igraju veliku ulogu u ranom razvoju ptica.
Članovi odvojenih istraživačkih timova koji su proučavali uključivanje opušaka u gnijezda otkrili su da će neke ptice čak dinamički reagirati, dodajući više opušaka kad otkriju porast razine parazita. Zebe i vrapci u Mexico Cityju, primjerice, imaju svoj jedinstveni pristup toj praksi tako što kidaju opuške i šire vlakna po gnijezdu radi bolje pokrivenosti.
No, postoji veliki potencijalni nedostatak svega ovoga: ptići u izravnom kontaktu s nikotinom pokazali su znakove genetskog oštećenja. Dugoročni učinci toga nisu jasni, ali to je definitivno nešto što će istraživači pratiti u godinama koje dolaze.
