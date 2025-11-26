Oglas

U LIVERPOOLU

Muškarac koji se automobilom zabio u navijače i ozlijedio 130 ljudi priznao krivnju

author
Hina
|
26. stu. 2025. 16:08
Liverpool
Isabel Infantes / REUTERS

Britanac koji je ozlijedio više od 130 ljudi kada se automobilom zabio u navijače nogometnog kluba Liverpool koji su proslavljali naslov prvaka izjasnio se u srijedu krivim po 31 točki optužnice, uključujući namjerno nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

Paul Doyle (53) psihički se slomio na sudu u Liverpoolu gdje je promijenio mišljenje nakon što se u rujnu izjasnio da nije kriv.

Jecao je dok su mu je čitana 31 točka optužnice i odgovarao "kriv sam".

Kazna će mu biti izrečena idućeg mjeseca.

Incident se dogodio 26. svibnja u prepunom središtu Liverpoola kada je oko milijun ljudi slavilo naslov prvaka i pozdravljalo nogometaše koji su se vozili u otvorenom autobusu.

Tužitelji su rekli da je gužva toliko iznervirala Doylea da se automobilom namjerno zaletio u mnoštvo ranivši 134 ljudi, uključujući osmero djece.

Teme
Paul Doyle liverpool

