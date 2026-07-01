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"općeprihvaćeno mišljenje"

JD Vance otkrio koga će demokrati nominirati na predsjedničkim izborima 2028.?

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01. srp. 2026. 16:40
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WASHINGTON, DC - MAY 12: U.S. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (R-NY) speaks to media while arriving for votes in the House during a candlelight vigil in honor of National Police Week at the Capitol on May 12, 2026, in Washington )
Graeme Sloan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da vjeruje kako će zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) biti vodeća kandidatkinja Demokratske stranke na predsjedničkim izborima 2028. godine.

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"Mislim da će to biti AOC. Znam da je to vjerojatno općeprihvaćeno mišljenje", rekao je JD Vance u intervjuu za emisiju The Michael Knowles Show, objavljenom u utorak.

Kada je voditelj ustvrdio da se kao izgledniji kandidat spominje guverner Kalifornije Gavin Newsom, Vance se nije složio, prenosi CNN.

"Ne, ne. Ne vjerujem u to. Mislim da si je naštetio komentarom pred publikom punom Afroamerikanaca kada je rekao da imam nizak kvocijent inteligencije, baš kao i oni", rekao je.

Vance je pritom mislio na Newsomovu izjavu tijekom predstavljanja njegove knjige u Atlanti, kada je rekao:

"Ne pokušavam vas impresionirati. Pokušavam vam nešto poručiti. Ja sam poput vas. Nisam bolji od vas. Na SAT-u sam ostvario 960 bodova... Nikada me niste vidjeli da čitam govor jer ga ne znam čitati."

Vance se smatra jednim od glavnih mogućih republikanskih kandidata za predsjednika nakon Donalda Trumpa, koji je više puta nagađao da bi ga mogli naslijediti upravo njegov potpredsjednik ili državni tajnik Marco Rubio.

Posljednjih dana Trump je pojačao kritike lijevog krila Demokratske stranke, tvrdeći da izborni uspjesi nekoliko demokratskih socijalista pokazuju kako stranku preuzimaju, kako je rekao, "bezbožni komunisti" koji predstavljaju egzistencijalnu prijetnju Sjedinjenim Državama.

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 01: Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks during the ceremonial swearing-in of Zohran Mamdani as New York City’s 112th mayor at City Hall on January 01, 2026, in New York City.
SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Na pitanje CNN-a o Vanceovim komentarima, Ocasio-Cortez se nasmiješila i odgovorila:

"Nadam se da jest."

Upitan smatra li da će AOC biti vodeća kandidatkinja ispred, primjerice, senatora iz Georgije Jona Ossoffa, Vance je rekao da će sve ovisiti o tome tko zapravo ima najveći utjecaj unutar Demokratske stranke.

"Ako mislite da moć drže Wall Street i lijevo orijentirana poslovna zajednica, onda će to biti Ossoff. Ako mislite da moć imaju sveučilišta, onda će to biti AOC", rekao je.

Dodao je da su demokrati, prema njegovu mišljenju, "previše pod utjecajem radikalnih ljudi".

"Ne uspijevaju spojiti ekonomski populizam, koji je zapravo vrlo popularan. Mislim da bi republikanci upravo zbog toga trebali biti oprezniji", zaključio je Vance.

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alexandria ocasio-cortez američka politika aoc donald trump jd vance predsjednički kandidati

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