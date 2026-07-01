Europska povjerenica
Kaja Kallas u Sarajevu priprijetila BiH
Europska povjerenica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas doputovala je u srijedu u dvodnevni posjet Sarajevu gdje se odmah odvojeno sastala s članovima Predsjedništva BiH i ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem s kojima je razgovarala o procesu europskih integracija Bosne i Hercegovine.
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Iz Predsjedništva BiH nakon susreta održanog iza zatvorenih vrata nije bilo informacija o njegovom sadržaju a iz ministarstva vanjskih poslova su u priopćenju naveli kako je Konaković prenio uvjeravanja da će BiH nastaviti usklađivati svoju vanjsku politku s onom koju provodi Unija.
Konaković je pritom kao problem ponovo označio Milorada Dodika i prorusku politiku koju on zastupa a zatražio je i očuvanju uloge visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH.
Kallas je, kako se navodi, ponudila potporu Unije provedbi reformi uz upozorenje kako BiH ne bi trebala propustiti priliku koja joj je ponuđena.
U intervjuu za agenciju Fena potvrdila da su u Bruxellesu zabrinuti zbog stanja u BiH.
"U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi, zbog čega smo veoma zabrinuti i zato sam ovdje već treći put. I drugi europski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo da isporučite te reforme", kazala je Kallas. Potvrdila je kako je interes EU da cijeli zapadni Balkan bude u njenom sastavu jer se na taj način jača sigurnost cijelog kontinenta.
BiH je još u ožujku 2024. godine dobila načelnu suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora no uz uvjet usvajanja novih zakona o sudovima i o Visokom i sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV).
U BiH od tada zbog političkih prijepora nisu uspjeli usvojiti ta dva zakona niti imenovati glavnog pregovarača i trenutačno nema naznaka kada bi se to moglo dogoditi, odnosno kada bi pregovori mogli biti i formalno otvoreni.
BiH je ujedno jedina država regije koja nije ispunila uvjete za aktiviranje paketa financijske pomoći namijenjenog provedbi reformi u okviru plana rasta za zapadni Balkan.
Za to je EU osigurala ukupno šest milijardu eura a BiH je mogla dobiti milijardu, no u Bruxelles nije dostavila potrebne planove reformi a iz Europske komisije su najavili kako će raspoloživa sredstva preusmjeriti drugim zemljama regije koje provode reforme.
"Već je izgubljeno 108 milijuna eura a sada postoji rizik da BiH izgubi još 373 milijuna eura", rekla je Kallas.
Kako je najavljeno, Kallas će se u četvrtak sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto ta posjetiti bazu EUFOR-a u Butmiru kod Sarajeva gdje će razgovarati sa zapovjednicima i vojnicima iz sastava vojnih snaga Unije raspoređenih u BiH kroz misiju očuvanja mira pod nazivom Althea.
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