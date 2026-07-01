Kaja Kallas u Sarajevu priprijetila BiH

"U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi, zbog čega smo veoma zabrinuti i zato sam ovdje već treći put. I drugi europski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo da isporučite te reforme", kazala je Kallas. Potvrdila je kako je interes EU da cijeli zapadni Balkan bude u njenom sastavu jer se na taj način jača sigurnost cijelog kontinenta.