VLAST UPOZORAVA GRAĐANE
Nakon katastrofalnih poplava iz rijeka izvlače neobične goleme ribe: "Imaju 45 kilograma"
Nakon katastrofalnih poplava u Nepalu u indijskoj saveznoj državi Bihar pojavile su se neobične i goleme ribe, zbog čega su vlasti stanovnicima izdale upozorenje da ih ne kupuju, prodaju ni jedu.
Voda iz rijeke Trishuli u Nepalu nakon katastrofe prošlog tjedna slijeva se prema Biharu preko rijeka Gandak i Kosi, a sa sobom je donijela ruševine, neobične ribe, pa čak i tijela.
Kako je razina rijeka rasla, ribari su počeli izvlačiti ribe znatno veće i neobičnije od onih koje inače love. Dužnosnici navode i da su se neki ljudi koji su ih jeli razboljeli, piše Independent.
Odjel za mliječnu industriju, ribarstvo i životinjske resurse savezne države Bihar u ponedjeljak je izdao javno upozorenje u kojem građane poziva da ne konzumiraju, ne kupuju i ne prodaju nepoznate ili neuobičajene ribe ulovljene u poplavnim vodama.
"Bez identifikacije ili potvrde nadležnog odjela, nijednu nepoznatu ili neuobičajenu ribu ne treba konzumirati", stoji u upozorenju. Sličnu su poruku stanovnicima s druge strane granice uputile i nepalske vlasti.
'Problem nije nužno u samim ribama'
Nadležni odjel pojašnjava da tijekom poplava ribe mogu biti izbačene iz ribnjaka, rijeka, jezera i akumulacija te ih voda može odnijeti daleko izvan njihova uobičajenog staništa. Na tom putu mogu doći u kontakt s kanalizacijom, uginulim životinjama i drugim onečišćivačima.
Problem, upozoravaju vlasti, nije nužno u samim ribama, već u onome što su mogle apsorbirati tijekom puta nizvodno. Zbog toga se građanima preporučuje da ne jedu ribe ulovljene u poplavnim vodama dok se stanje ne stabilizira.
Neobične ribe prijavljene su na područjima West Champarana, East Champarana, Gopalganja, Bagaha i Sarana. Ribari u Gopalganju i Bagahi opisivali su ulov neobično velikih riba koje nalikuju dupinima.
Chhatu Sahani, ribar iz Mangalpur ghata u Gopalganju, rekao je za list The Hindu da rijetko viđa takve ribe u tamošnjim rijekama.
"Neke čudne i neobične ribe pojavile su se u snažnoj struji rijeka u Biharu nakon bujične poplave u Nepalu. Takve ribe vrlo rijetko vidimo u našem uobičajenom ulovu. Većina ih ugine nakon što ih ulovimo", rekao je.
'Ribe su teške čak do 45 kilograma'
Vinod Nishad, ribar iz Saharse, rekao je da se promijenila i veličina ulova. "Ovih dana lovimo ribe teške od 27 do 38 kilograma, pa čak i od 40 do 45 kilograma", rekao je, navodeći da među njima ima vrsta poput baralija, goite i rohua.
Sameer Kumar Sinha, direktor organizacije Wildlife Trust of India, rekao je za Times of India da je velik dio riba koje ulaze u Gandak vjerojatno riječ o vrsti Bagarius bagarius, poznatoj kao goonch som, odnosno lokalno kao "Gochita". Riječ je o vrsti koja obitava u brzim rijekama Indije, Nepala i dijelova jugoistočne Azije.
Sinha je upozorio da se ta riba nakon uginuća može brzo pokvariti te pozvao građane da se pridržavaju upozorenja vlasti. Vrsta se nalazi na popisu ugroženih vrsta Međunarodne unije za očuvanje prirode.
Povećan rizik zaraze u vodi zbog ljudskih i životinjskih ostataka
Poplavne vode u Bihar nisu donijele samo ribe. Sa sobom su nanijele mulj, blato, debla, ostatke srušenih mostova i oštećenih hidroelektrana u Nepalu, ali i predmete iz kućanstava te plinske boce koje su voda odnijele iz poplavljenih sela. Ljudski i životinjski ostaci koji su stigli iz Nepala dodatno povećavaju rizik od zaraze u vodi.
Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da bi miješanje onečišćene poplavne vode s izvorima pitke vode, poput ručnih pumpi i bunara, moglo dovesti do brzog širenja bolesti poput proljeva i kolere. Onečišćena voda i hrana povećavaju i rizik od tifusa te hepatitisa A i E.
Voda koja je nakon poplava ostala stajati mogla bi pogodovati razmnožavanju komaraca i tako povećati rizik od denge, malarije i čikungunje.
Situaciju dodatno otežava postojeće onečišćenje podzemnih voda u nekoliko okruga uz granicu s Nepalom, među kojima su West Champaran, East Champaran, Sitamarhi, Kishanganj, Purnia i Araria. U tim područjima razine arsena već premašuju sigurnu granicu od 10 dijelova na milijardu.
U gotovo svih sedam okruga koji graniče s Nepalom zabilježene su i visoke razine željeza, a dužnosnici upozoravaju da bi poplavne vode mogle dodatno onečistiti lokalne izvore vode.
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