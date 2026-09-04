Nakon katastrofalnih poplava iz rijeka izvlače neobične goleme ribe: "Imaju 45 kilograma"

Poplavne vode u Bihar nisu donijele samo ribe. Sa sobom su nanijele mulj, blato, debla, ostatke srušenih mostova i oštećenih hidroelektrana u Nepalu, ali i predmete iz kućanstava te plinske boce koje su voda odnijele iz poplavljenih sela. Ljudski i životinjski ostaci koji su stigli iz Nepala dodatno povećavaju rizik od zaraze u vodi.