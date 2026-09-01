Novo izvješće otkrilo propuste uoči katastrofe u Nepalu: Postojali su znakovi upozorenja

Navesh Chitrakar/REUTERS

Brza procjena opasnosti povezanih s katastrofom na području Nepala i Tibeta, koju je izradila skupina međunarodnih znanstvenika, pokazala je da su postojali "znakovi prije samog događaja“ koji su upućivali na mogućnost lavine. Među njima su i satelitske snimke koje su pokazivale promjene na površini ledenjaka koji se urušio.

Podijeli

Oglas

Preliminarni nalazi koje je HiRISK pripremio 28. kolovoza otvorili su pitanje je li se boljom pripremljenošću za katastrofu moglo spriječiti da stotine građevinskih radnika ostanu zarobljene na nekoliko hidroenergetskih projekata nakon smrtonosnih poplava u srijedu.

Jakob Steiner, koautor izvješća i geolog koji savjetuje nepalsku vladu o rizicima od katastrofa na Himalaji, rekao je za ABC da su sustavi ranog upozoravanja namijenjeni građevinskim radnicima bili „vrlo slabi“.

Tijekom proteklog desetljeća Kina i Nepal pokrenuli su niz infrastrukturnih projekata na velikim nadmorskim visinama, uključujući autoceste, brane, tunele i hidroelektrane duž granice. Nekoliko tih projekata oštećeno je u golemoj bujičnoj poplavi koja je prošle srijede poharala dolinu.

Broj nestalih porastao je na više od 3900, dok je potvrđeno da je poginulo najmanje 1000 ljudi.

Vjeruje se da su među nestalima stotine nepalskih, kineskih i indijskih građevinskih radnika koji su gradili ceste, hidroelektrane i pripadajuće tunele duž rijeke Trishuli.

Nepalska vlada u ponedjeljak je priopćila da se vjeruje kako su najmanje 933 radnika zarobljena na približno šest hidroenergetskih projekata.

Dosad su evakuirali oko 300 radnika iz urušenog tunela Upper Trishuli.

Satelitske snimke otkrile znakove upozorenja

U svibnju su se stručnjaci i dužnosnici iz Nepala i Kine sastali u Katmanduu kako bi razgovarali o riziku od katastrofa u pograničnom području, izvijestio je Reuters.

Razgovarali su o poplavama i opasnostima povezanima s ledenjacima, kao i o mjerama praćenja i odgovora na katastrofe, prema dnevnom redu sastanka koji je pripremila nepalska strana.

Sudionici su pozvali na zajedničke mjere za smanjenje rizika, uključujući praćenje ledenjačkih jezera i izradu karata opasnosti. Međutim, prema izvješću HiRISK-a, na pogođenom području dosad nije uspostavljen sustav ranog upozoravanja na opasnosti povezane s ledenjacima.

"S obzirom na veliku brzinu početne lavine, vrijeme za upozorenje putem konvencionalnih sustava bilo bi minimalno i vjerojatno nedovoljno za uspješnu evakuaciju na nepalsko-kineskom graničnom prijelazu Rasuwagadhi [luka Gyirong]“, navodi se u izvješću.

"Dalje nizvodno, gdje bi vrijeme za upozorenje iznosilo deset minuta ili više, sveobuhvatni i dobro opremljeni sustavi mogli su spasiti znatan broj života.“

Izvješće HiRISK-a sastavili su stručnjaci iz Asian Mountain Academic Alliancea, Stimson Centera te kineskog Instituta za planinske opasnosti i okoliš.

Kada su stručnjaci analizirali satelitske snimke pogođenog područja snimljene nekoliko dana prije urušavanja ledenjaka, utvrdili su da su postojali „određeni znakovi prije samog događaja“ koji su upućivali na lavinu.

Prema izvješću, jedan od znakova bila je promjena na površini ledenjaka. Satelitska opažanja upućuju na to da se voda u ledenjaku prije urušavanja počela brže kretati, što je bio znak da se u njegovoj unutrašnjosti nešto mijenja te da okolne stijene postaju nestabilne.

Satelitske snimke od 24. kolovoza također su pokazale da je voda nastala otapanjem leda na tom području postala vidljivo smeđa, a znanstvenici su u danima prije lavine uočili i pukotinu koja se širila prema okolnoj stjenovitoj padini.