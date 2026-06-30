postaje dio povijesti
Nakon pet godina Angela Merkel dobiva portret za ured kancelara: "Eto, ondje ću visjeti"
Portret bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, koji je naslikao široj javnosti slabo poznati umjetnik Jérémie Queyras, bit će predstavljen u berlinskom Muzeju Bode na Muzejskom otoku, gotovo pet godina nakon što je napustila dužnost.
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Slika će od utorka biti izložena u Muzeju Bode tijekom tri mjeseca, nakon čega će kasnije ove godine biti premještena u ured saveznog kancelara.
Merkel je u nedavnom intervjuu za list Die Zeit skromno komentirala taj trenutak.
"Eto, ondje ću visjeti", rekla je. "Neobično je kada polako postajete dio povijesti".
Na prvom katu ureda saveznog kancelara izloženi su portreti svih njemačkih kancelara zaključno s Gerhardom Schröderom, čiji je portret 2007. naslikao Jörg Immendorff.
Uz portret Angele Merkel još nedostaje i portret Olafa Scholza. Iz njegova ureda priopćili su da još nije odabrao umjetnika.
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