Nakon zatvaranja zračne luke zbog sumnjivih dronova, Njemačka odgovara – laserima

Dan kasnije njemačka policija ponovno je prijavila dvije dojave o dronovima, neposredno prije 23 sata, u blizini sjeverne i južne piste. Dronovi su, prema navodima Associated Pressa, odletjeli prije nego što su mogli biti identificirani. Sljedećeg jutra, 4. listopada, zabilježene su nove dojave o letjelicama, što je dovelo do otkazivanja ili preusmjeravanja dodatnih 170 letova, potvrdila je uprava zračne luke.