Napadač poslao poruku obitelji prije pucnjave: "Možda sam iznenadio puno ljudi..."

Napadač na večeri za dopisnike iz Bijele kuće, s koje je u subotu navečer zbog pucnjave evakuiran američki predsjednik Donald Trump, poslao je poruku članovima svoje obitelji prije pucnjave, prenosi SkyNews.
U njoj se Cole Allen (31) ispričao svojim roditeljima, kao i kolegama i prolaznicima, za ono što je namjeravao učiniti.
Rekao je: “Ispričavam se svima… koji su patili prije nego što sam mogao pokušati ovo, svima koji bi mogli patiti i nakon, bez obzira na moj uspjeh ili neuspjeh.”
Dodao je da je možda “danas iznenadio puno ljudi”, a iako nije izravno spomenuo Donalda Trumpa u zapisima, kritizirao ga je i naveo da cilja administraciju.
Objašnjavajući zašto će učiniti ono što je planirao, rekao je: “Ono što rade moji predstavnici odražava se na mene”, dodajući da je “ovo prva prava prilika koju sam imao da nešto poduzmem po tom pitanju.”, prenosi SkyNews.
U poruci je naveo da su dužnosnici administracije mete, kao i agenti Tajne službe “samo ako je potrebno, i to da budu onesposobljeni nenasilno ako je moguće”.
Rekao je da gosti hotela i zaposlenici “uopće nisu mete” te da policija Kapitola, Nacionalna garda i hotelsko osiguranje nisu mete “osim ako ne pucaju na mene”.
Dodao je: “Kako bih smanjio broj žrtava, koristit ću sačmu umjesto slug metaka (manje probijaju zidove)”, ali je također naveo da bi “ipak prošao kroz većinu ljudi ovdje da dođe do meta ako bi to bilo apsolutno nužno”.
Također je rekao da ne “očekuje oprost”, prije nego što je kritizirao sigurnost u hotelu i potpisao se imenom Cole “coldForce” “Friendly Federal Assassin” Allen.
