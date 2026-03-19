Napet dan u Bruxellesu: Pet ključnih sukoba koji će obilježiti samit EU-a

Budimpešta optužuje Kijev da pokušava izazvati energetsku krizu u Mađarskoj prekidom isporuke ruske nafte te tvrdi da neće odobriti isplatu dok se opskrba ne obnovi. Europska komisija u utorak je poručila da je ponudila pomoć u popravku naftovoda te da je Ukrajina to prihvatila, što budi nadu u proboj.