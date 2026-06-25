"SAMO JE JEDAN KORIDOR"
Napeto u Hormuškom tjesnacu: Iranska garda prijeti, Teheran podigao ulog
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) poručio je u četvrtak da svi brodovi koji žele proći Hormuškim tjesnacem moraju imati odobrenje Teherana, upozorivši da će protiv onih koji se toga ne budu pridržavali poduzeti "odgovarajuće mjere"
Status Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za prijevoz nafte i plina, i dalje je jedno od ključnih otvorenih pitanja u razgovorima između Irana i Sjedinjenih Država nakon završetka rata.
Teheran razmatra uvođenje naknade za prolazak kroz tjesnac, što prije sukoba nije postojalo, dok Washington inzistira da je riječ o međunarodnom plovnom putu na kojem se ne smiju naplaćivati tranzitne pristojbe. Tjesnac se nalazi između teritorijalnih voda Irana i Omana.
"Jedina dopuštena ruta za prolazak Hormuškim tjesnacem jest ona koju je odredila Islamska Republika Iran", priopćio je IRGC.
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Iz Revolucionarne garde dodaju da će svaki prolazak bez iranskog odobrenja smatrati neprihvatljivim i opasnim te upozoravaju da će uslijediti odgovor. Posebno su kritizirali pojedine države zbog najava uspostave novih pomorskih ruta.
Prema njihovim navodima, jedini odobreni plovni koridor vodi uz iransku obalu.
Memorandum o razumijevanju koji su Iran i SAD potpisali radi okončanja rata predviđa da će prolazak trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac biti besplatan samo tijekom prvih 60 dana.
Iran i Oman u utorak su objavili da će razmotriti mogućnost uvođenja naknada za usluge povezane s upravljanjem tjesnacem. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji boravi u posjetu zemljama Perzijskog zaljeva, poručio je da Washington neće prihvatiti nikakve pristojbe za prolazak kroz Hormuz.
Iran optužio NATO za suučesništvo u ratu
Iran je u četvrtak optužio NATOza suučesništvo u, kako tvrdi, nezakonitoj agresiji koju su protiv te zemlje pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.
Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghai reagirao je na izjave glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, koji je za Fox News rekao da je oko 500 američkih vojnih zrakoplova poletjelo iz američkih baza u Italiji kako bi sudjelovalo u zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji "Epic Fury", pokrenutoj protiv Irana 28. veljače.
This is a clear and damning admission of NATO’s active complicity in an unlawful war of aggression against a sovereign UN Member State — a flagrant violation of peremptory norms of international law and the core principles of the UN Charter.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 25, 2026
The Organization and its individual… pic.twitter.com/q2OPKVrSkM
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Rutte je također ustvrdio da je zračna luka u Bukureštu privremeno smanjila broj komercijalnih letova kako bi omogućila opskrbu američkih vojnih zrakoplova gorivom te da je tijekom sukoba iz europskih baza izvedeno između 4.000 i 5.000 borbenih letova.
"To je jasno priznanje aktivnog suučesništva NATO-a u nezakonitom agresivnom ratu protiv suverene države članice Ujedinjenih naroda", napisao je Baghai na društvenoj mreži X.
Italija je u srijedu odbacila Rutteove tvrdnje, istaknuvši da je odobrila isključivo tehničke i logističke letove iz američkih baza na svom teritoriju, a ne borbene operacije protiv Irana.
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